Городовой / Полезное / Низкое качество и высокая цена: какие фрукты не стоит покупать весной - разбор агронома
Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Низкое качество и высокая цена: какие фрукты не стоит покупать весной - разбор агронома

Опубликовано: 13 марта 2026 10:12
 Проверено редакцией
Городовой ру
Низкое качество и высокая цена: какие фрукты не стоит покупать весной - разбор агронома
фото legion-media
Почему некоторые фрукты весной лучше оставить на прилавке

Весной всем хочется свежих фруктов - после зимы организму нужны витамины. Но не все, что красиво лежит на прилавках, принесет пользу. Иногда за яркой упаковкой скрываются продукты, от которых лучше держаться подальше.

"Многие фрукты, которые продаются в это время года, могут навредить здоровью или просто оказаться пустышкой без витаминов", - предупредила агроном Ксения Давыдова.

Какие фрукты под подозрением?

Экзотика. Манго, ананасы и авокадо весной чаще всего привозят издалека. Чтобы они дожили до прилавка, их обрабатывают химией. Да и вкус у таких фруктов часто оставляет желать лучшего. Они могут быть недозрелыми или, наоборот, перележавшими.

Ягоды. Свежей клубники или малины весной в средней полосе быть не может - разве что привозная и тепличная. На полках чаще встречаются замороженные ягоды.

Цитрусовые. Апельсины и лимоны - классика весеннего меню, но и тут есть нюанс. Чтобы фрукты не портились в дороге, их покрывают воском и обрабатывают специальными составами. Особенно это касается блестящих, как с картинки, плодов.

Что же есть?

Давыдова советует не гнаться за заморскими деликатесами, а присмотреться к тому, что растет поближе к вашему региону. Например, яблоки и груши из местных хранилищ - отличный вариант. Они хоть и не свежие с ветки, но витаминов в них достаточно.

"Также смело можно брать замороженные ягоды и фрукты - но только те, что были упакованы прямо в сезон сбора. В них обычно сохраняется максимум полезного", - отметила агроном.

Весной стоит включать голову при походе в супермаркет. Сезонные и местные продукты не только полезнее, но и часто дешевле «заморских гостей». Покупая их, вы и здоровье поддержите, и местных фермеров порадуете.

Ранее портал "Городовой" сообщал, как избавиться от мошек на рассаде и в горшках.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
