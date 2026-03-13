Низкое качество и высокая цена: какие фрукты не стоит покупать весной - разбор агронома

Весной всем хочется свежих фруктов - после зимы организму нужны витамины. Но не все, что красиво лежит на прилавках, принесет пользу. Иногда за яркой упаковкой скрываются продукты, от которых лучше держаться подальше.
"Многие фрукты, которые продаются в это время года, могут навредить здоровью или просто оказаться пустышкой без витаминов", - предупредила агроном Ксения Давыдова.
Какие фрукты под подозрением?
Экзотика. Манго, ананасы и авокадо весной чаще всего привозят издалека. Чтобы они дожили до прилавка, их обрабатывают химией. Да и вкус у таких фруктов часто оставляет желать лучшего. Они могут быть недозрелыми или, наоборот, перележавшими.
Ягоды. Свежей клубники или малины весной в средней полосе быть не может - разве что привозная и тепличная. На полках чаще встречаются замороженные ягоды.
Цитрусовые. Апельсины и лимоны - классика весеннего меню, но и тут есть нюанс. Чтобы фрукты не портились в дороге, их покрывают воском и обрабатывают специальными составами. Особенно это касается блестящих, как с картинки, плодов.
Что же есть?
Давыдова советует не гнаться за заморскими деликатесами, а присмотреться к тому, что растет поближе к вашему региону. Например, яблоки и груши из местных хранилищ - отличный вариант. Они хоть и не свежие с ветки, но витаминов в них достаточно.
"Также смело можно брать замороженные ягоды и фрукты - но только те, что были упакованы прямо в сезон сбора. В них обычно сохраняется максимум полезного", - отметила агроном.
Весной стоит включать голову при походе в супермаркет. Сезонные и местные продукты не только полезнее, но и часто дешевле «заморских гостей». Покупая их, вы и здоровье поддержите, и местных фермеров порадуете.
