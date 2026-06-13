Чем полезен томатный сок и как правильно его пить: 3 важных совета

Даже у такого привычного продукта есть нюансы употребления

Включение томатного сока в рацион способно обогатить меню полезными элементами в любом возрасте. Чтобы напиток раскрыл свои сильные стороны, стоит разобраться в правилах его выбора и приготовления. О них рассказали в Роскачестве.

1. Оцените состав и скрытые преимущества

В томатном соке после нагревания становится больше ликопина, хотя доля витамина С немного снижается.

Используйте этот факт: вареный или стерилизованный напиток ценен именно за счет антиоксидантной активности.

Витамины группы Б поддержат нервную систему и обмен веществ, а калий, магний и железо необходимы для мышц и сердца. Благодаря низкой калорийности и наличию клетчатки продукт отлично вписывается в диетическое питание.

2. Приготовьте дома или грамотно выберите в магазине

Сделайте сок самостоятельно, если хотите полного контроля над качеством:

Возьмите 5 кг спелых сладковатых томатов на 3,5 литра готового напитка;

измельчите плоды блендером в пюре, проварите 15 минут после закипания;

разлейте по стерилизованным банкам с солью и сахаром по вкусу — такая заготовка простоит 2–3 года.

При покупке в магазине читайте этикетку: ищите продукт из томатного пюре, а не из разведенной пасты. Открытую упаковку не храните долго даже в холодильнике.

3. Улучшите вкус и избегайте ошибок в употреблении

Добавьте ложку растительного масла или сметаны — так жирорастворимый витамин А усвоится лучше. Щепотка соли, черный перец, рубленая зелень или сельдерей обогатят оттенки.

Смешивайте напиток с другими овощными соками для разнообразия.

Личный опыт

Долгое время пила томатный сок утром натощак, думая, что это полезно. Постоянно мучилась тяжестью в желудке. Перестала это делать — дискомфорт ушел. Теперь пью только через 30–40 минут после завтрака или обеда, часто с капелькой оливкового масла. Чувствую разницу сразу.

Вывод

Томатный сок — ценный диетический продукт, если употреблять его в умеренном количестве и в правильное время (после трапезы). Делайте акцент на домашнем приготовлении или внимательно изучайте покупные этикетки. Обогащайте напиток полезными жирами и пряностями, но помните об индивидуальных реакциях организма.

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