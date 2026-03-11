Воткнула в горшок – и мошки исчезли: 3 способа избавиться от вредителей – проверено, работает

Каждый дачник рано или поздно сталкивается с мелкой мошкарой, которая заводится в горшках с растениями и рассадой. Однако есть несколько простых способов решить эту проблему.

Одни методы требуют минимальных затрат, другие вообще ничего не стоят. Главное в этом деле - не навредить нежным корешкам и выбрать действительно рабочий способ.



Диатомит

Это природный порошок, который многие хвалят за эффективность. Средство действительно работает: оно стоит копейки, расходуется экономно и неплохо справляется с мошками.

Однако если насыпать диатомит толстым слоем на поверхность горшка, через пару недель он превратится в плотную корку. Почва перестанет дышать, а вода при поливе будет просто скатываться.

Поэтому будет достаточно небольшой щепотки диатомита, чтобы присыпать землю. Тогда и мошки исчезнут, и почва останется рыхлой, и корни будут получать влагу.

Химические средства

Если мошек развелось столько, что терпеть невозможно, на помощь приходят более серьезные средства. Оказывается, с этой проблемой отлично справляется обычный спрей от комаров.

Несколько пшиков на землю - и насекомые исчезают буквально на глазах. Еще один вариант - средство для уничтожения грызунов под названием «Крот-2».

Чеснок

Это самый интересный и доступный метод борьбы с мошками. Берете обычную головку чеснока, очищаете один зубчик и разрезаете его на несколько частей.

Затем просто втыкаете кусочки в землю вокруг растения. Дело в том, что чеснок выделяет фитонциды - летучие вещества, которые отлично отпугивают насекомых и заодно обеззараживают землю.

При этом никакого запаха в комнате не будет, так как его задержит почва. Кроме того, чеснок постепенно разлагается и работает как легкое удобрение, сообщает "Маленький сад на краю Вселенной".

