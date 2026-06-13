Золотистая картошка с горчицей: закидываю в духовку — и через 30 минут получаю ароматную вкуснятину

Простой рецепт, который удивляет всех домашних.

Эта картошка получается настолько вкусной и аппетитной, что удержаться и не попробовать прямо с противня практически невозможно.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты:

картофель — 5-6 шт.,

горчица пикантно-сладкая — 4-5 ч. л.,

соль — пол ч. л.,

орегано — 1 ч. л.,

чеснок — 2 зубчика,

чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Сначала я очищаю картофель и нарезаю его дольками. Перекладываю в кастрюлю, заливаю водой, слегка подсаливаю и довожу до кипения.

Золотистая картошка с горчицей: закидываю в духовку — и через 30 минут получаю ароматную вкуснятину - image 1

Варю буквально 3 минуты после закипания — картофель должен лишь слегка размягчиться, но не приготовиться полностью, чтобы сохранить форму.

Сливаю воду и перекладываю картофель в миску. В отдельной миске смешиваю растительное масло, соль, чёрный перец, орегано и чеснок, пропущенный через пресс.

Добавляю горчицу и тщательно перемешиваю. Соединяю соус с картофелем и аккуратно перемешиваю, чтобы каждая долька покрылась маринадом. Оставляю на 20-30 минут.

Затем выкладываю картофель на противень в один слой, чтобы кусочки не касались друг друга.

Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку и запекаю около 30 минут до золотистой корочки.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

Иногда я добавляю в картошку немного паприки или сушёного тимьяна — получается ещё ароматнее и с более насыщенной корочкой.

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