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Салат "Мхали" — его хочется готовить снова и снова : чем грузины покоряют гостей

Опубликовано: 11 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Салат "Мхали" — его хочется готовить снова и снова : чем грузины покоряют гостей
Салат "Мхали" — его хочется готовить снова и снова : чем грузины покоряют гостей
Городовой ру
Когда хочется приготовить что-то необычное из самых простых продуктов.

Многие уверены, что из обычной свёклы сложно сделать по-настоящему интересное блюдо. Но стоит добавить ароматные специи, свежую зелень и грецкие орехи, как привычный овощ раскрывается совершенно по-новому.

Рецептом салата поделился автор Дзен-канала "Весёлый бублик".

Ингредиенты:

  • свёкла — 2 шт.;
  • грецкие орехи — 5-6 половинок;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • репчатый лук — 1 небольшая головка;
  • кинза — 1 небольшой пучок;
  • укроп — 1 небольшой пучок;
  • хмели-сунели — 1 ч. л.;
  • молотый кориандр — 0,5 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Свёклу мою, заворачиваю в фольгу и отправляю в разогретую до 200 градусов духовку. Запекаю примерно 40 минут до мягкости, затем полностью остужаю и очищаю от кожицы.

Лук нарезаю тонкими полукольцами и заливаю кипятком на 3 минуты. После этого откидываю на сито и даю стечь жидкости.

Салат "Мхали" — его хочется готовить снова и снова : чем грузины покоряют гостей - image 1
Салат "Мхали" — его хочется готовить снова и снова : чем грузины покоряют гостей - image 1

Грецкие орехи мелко рублю ножом. Кинзу и укроп тщательно промываю, обсушиваю и мелко нарезаю.

В отдельной миске соединяю зелень, измельчённый чеснок, хмели-сунели, кориандр, лимонный сок и растительное масло. Всё хорошо перемешиваю до получения ароматной заправки.

Остывшую свёклу натираю на тёрке для корейской моркови или нарезаю тонкой соломкой. Перекладываю её в глубокую салатницу. Добавляю лук, орехи и заправку. Солю по вкусу и аккуратно перемешиваю.

Оставляю салат на 15-20 минут, чтобы все вкусы успели соединиться.

Примерное время приготовления: 1 час 15 минут

Личный опыт

Я добавляю в этот салат свежий мелконарезанный перец чили. Так он получается пикантнее.

Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Анастасия".

Автор:
Александр Асташкин
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