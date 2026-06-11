Салат "Мхали" — его хочется готовить снова и снова : чем грузины покоряют гостей

Многие уверены, что из обычной свёклы сложно сделать по-настоящему интересное блюдо. Но стоит добавить ароматные специи, свежую зелень и грецкие орехи, как привычный овощ раскрывается совершенно по-новому.
Рецептом салата поделился автор Дзен-канала "Весёлый бублик".
Ингредиенты:
- свёкла — 2 шт.;
- грецкие орехи — 5-6 половинок;
- чеснок — 2 зубчика;
- репчатый лук — 1 небольшая головка;
- кинза — 1 небольшой пучок;
- укроп — 1 небольшой пучок;
- хмели-сунели — 1 ч. л.;
- молотый кориандр — 0,5 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Свёклу мою, заворачиваю в фольгу и отправляю в разогретую до 200 градусов духовку. Запекаю примерно 40 минут до мягкости, затем полностью остужаю и очищаю от кожицы.
Лук нарезаю тонкими полукольцами и заливаю кипятком на 3 минуты. После этого откидываю на сито и даю стечь жидкости.
Грецкие орехи мелко рублю ножом. Кинзу и укроп тщательно промываю, обсушиваю и мелко нарезаю.
В отдельной миске соединяю зелень, измельчённый чеснок, хмели-сунели, кориандр, лимонный сок и растительное масло. Всё хорошо перемешиваю до получения ароматной заправки.
Остывшую свёклу натираю на тёрке для корейской моркови или нарезаю тонкой соломкой. Перекладываю её в глубокую салатницу. Добавляю лук, орехи и заправку. Солю по вкусу и аккуратно перемешиваю.
Оставляю салат на 15-20 минут, чтобы все вкусы успели соединиться.
Примерное время приготовления: 1 час 15 минут
Личный опыт
Я добавляю в этот салат свежий мелконарезанный перец чили. Так он получается пикантнее.
Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Анастасия".