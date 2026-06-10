Салат "Анастасия": оригинальность в каждом ингредиенте — готовлю на все праздники

Настоящая находка среди салатов.

На первый взгляд сочетание кажется необычным: курица, ветчина, корейская морковь и яичные блинчики. Но стоит попробовать хотя бы одну ложку, и становится понятно, почему этот салат так быстро исчезает со стола.

Рецептом поделился автор Дзен-канала Food.ru.

Ингредиенты:

ветчина — 200 г;

куриное филе — 250 г;

пекинская капуста — 150 г;

корейская морковь — 130 г;

майонез — 3 ст. л.;

грецкие орехи — по вкусу.

яйца — 2 шт.;

молоко — 200 мл;

мука — 100 г;

Приготовление

Куриное филе промываю, очищаю от лишних плёнок и отвариваю до готовности примерно 20-25 минут после закипания воды.

Пока варится курица, готовлю блинчики. В миске слегка взбиваю яйца венчиком. Добавляю молоко и хорошо перемешиваю. Постепенно всыпаю просеянную муку и замешиваю однородное жидкое тесто без комочков.

Разогреваю сковороду, слегка смазываю её маслом и выпекаю тонкие блинчики с двух сторон до лёгкого золотистого оттенка. Готовые блинчики полностью остужаю.

Салат "Анастасия": оригинальность в каждом ингредиенте — готовлю на все праздники - image 1

Отварное куриное филе также остужаю и разбираю на волокна или нарезаю тонкой соломкой. Ветчину нарезаю аккуратными брусочками. Пекинскую капусту тонко шинкую.

Блинчики сворачиваю рулетом и нарезаю тонкой соломкой. Грецкие орехи слегка измельчаю ножом, оставляя небольшие кусочки для приятной текстуры.

Корейскую морковь немного отжимаю от лишнего сока. В большую салатницу отправляю курицу, ветчину, капусту, блинчики, морковь и часть орехов.

Добавляю майонез и аккуратно перемешиваю. Перед подачей украшаю оставшимися орехами.

Примерное время приготовления: 45 минут

Личный опыт

Ветчину я иногда заменяю на бекон, а также натираю на мелкой тёрке твёрдый сыр. Получается ещё вкуснее, чем в оригинальном рецепте.

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