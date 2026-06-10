Городовой / Полезное / Салат "Анастасия": оригинальность в каждом ингредиенте — готовлю на все праздники
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пора сделать выводы: Лунный гороскоп на 12 июня 2026 года - запреты на этот день Полезное
Ловушка бодрости: почему белые ночи делают из нас «лже-суперменов» и как не выгореть Новости Петербурга
Русский музей в лидерах: топ 5 самых посещаемых музеев сосредоточился в Петербурге Новости Петербурга
Народные приметы на 11 июня: знаки, которые предсказывают богатство или бедность Полезное
Махровые цветки на томатах — не катастрофа: при их появлении достаточно поступить так — все решается без проблем Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Салат "Анастасия": оригинальность в каждом ингредиенте — готовлю на все праздники

Опубликовано: 10 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Салат "Анастасия": оригинальность в каждом ингредиенте — готовлю на все праздники
Салат "Анастасия": оригинальность в каждом ингредиенте — готовлю на все праздники
Городовой ру
Настоящая находка среди салатов.

На первый взгляд сочетание кажется необычным: курица, ветчина, корейская морковь и яичные блинчики. Но стоит попробовать хотя бы одну ложку, и становится понятно, почему этот салат так быстро исчезает со стола.

Рецептом поделился автор Дзен-канала Food.ru.

Ингредиенты:

  • ветчина — 200 г;
  • куриное филе — 250 г;
  • пекинская капуста — 150 г;
  • корейская морковь — 130 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • грецкие орехи — по вкусу.
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 200 мл;
  • мука — 100 г;

Приготовление

Куриное филе промываю, очищаю от лишних плёнок и отвариваю до готовности примерно 20-25 минут после закипания воды.

Пока варится курица, готовлю блинчики. В миске слегка взбиваю яйца венчиком. Добавляю молоко и хорошо перемешиваю. Постепенно всыпаю просеянную муку и замешиваю однородное жидкое тесто без комочков.

Разогреваю сковороду, слегка смазываю её маслом и выпекаю тонкие блинчики с двух сторон до лёгкого золотистого оттенка. Готовые блинчики полностью остужаю.

Салат "Анастасия": оригинальность в каждом ингредиенте — готовлю на все праздники - image 1
Салат "Анастасия": оригинальность в каждом ингредиенте — готовлю на все праздники - image 1

Отварное куриное филе также остужаю и разбираю на волокна или нарезаю тонкой соломкой. Ветчину нарезаю аккуратными брусочками. Пекинскую капусту тонко шинкую.

Блинчики сворачиваю рулетом и нарезаю тонкой соломкой. Грецкие орехи слегка измельчаю ножом, оставляя небольшие кусочки для приятной текстуры.

Корейскую морковь немного отжимаю от лишнего сока. В большую салатницу отправляю курицу, ветчину, капусту, блинчики, морковь и часть орехов.

Добавляю майонез и аккуратно перемешиваю. Перед подачей украшаю оставшимися орехами.

Примерное время приготовления: 45 минут

Личный опыт

Ветчину я иногда заменяю на бекон, а также натираю на мелкой тёрке твёрдый сыр. Получается ещё вкуснее, чем в оригинальном рецепте.

Ранее мы писали о том, как приготовить чесночный багет из пекарни дома за 15 минут.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью