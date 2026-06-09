Как приготовить чесночный багет из пекарни дома за 15 минут: дешевле в разы

Этот чесночный багет я впервые попробовал в булочной и долго пытался повторить дома. И, честно говоря, получилось даже лучше: ароматнее, мягче внутри и с хрустящей корочкой снаружи.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Сладкий персик".
Ингредиенты:
- багет — 1 шт.,
- сливочное масло — 1 пачка (размягчённое),
- чеснок — 3 головки,
- укроп — 1 пучок,
- соль — пол ч. л.
Приготовление
Беру целые головки чеснока, срезаю верхушку, поливаю маслом и запекаю в духовке при 200 градусах около 30-40 минут до мягкости и карамельного аромата.
Затем мягкий запечённый чеснок выдавливаю в миску и разминаю в пюре.
Добавляю размягчённое сливочное масло, мелко нарезанный укроп и соль. Всё тщательно перемешиваю до однородной ароматной массы.
Багет разрезаю вдоль (или на две части, если он длинный) и щедро намазываю чесночным маслом. Выкладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаю 10-15 минут до золотистой корочки.
Примерное время приготовления: 40-60 минут
Личный опыт
Если нет времени запекать чеснок, можно использовать сухой гранулированный — получается почти так же вкусно и намного быстрее.
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