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Как приготовить чесночный багет из пекарни дома за 15 минут: дешевле в разы

Опубликовано: 9 июня 2026 12:31
 Проверено редакцией
Как приготовить чесночный багет из пекарни дома за 15 минут: дешевле в разы
Как приготовить чесночный багет из пекарни дома за 15 минут: дешевле в разы
Городовой ру
Получается даже вкуснее, чем покупной.

Этот чесночный багет я впервые попробовал в булочной и долго пытался повторить дома. И, честно говоря, получилось даже лучше: ароматнее, мягче внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Сладкий персик".

Ингредиенты:

  • багет — 1 шт.,
  • сливочное масло — 1 пачка (размягчённое),
  • чеснок — 3 головки,
  • укроп — 1 пучок,
  • соль — пол ч. л.

Приготовление

Беру целые головки чеснока, срезаю верхушку, поливаю маслом и запекаю в духовке при 200 градусах около 30-40 минут до мягкости и карамельного аромата.

Как приготовить чесночный багет из пекарни дома за 15 минут: дешевле в разы - image 1
Как приготовить чесночный багет из пекарни дома за 15 минут: дешевле в разы - image 1

Затем мягкий запечённый чеснок выдавливаю в миску и разминаю в пюре.

Добавляю размягчённое сливочное масло, мелко нарезанный укроп и соль. Всё тщательно перемешиваю до однородной ароматной массы.

Багет разрезаю вдоль (или на две части, если он длинный) и щедро намазываю чесночным маслом. Выкладываю на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаю 10-15 минут до золотистой корочки.

Примерное время приготовления: 40-60 минут

Личный опыт

Если нет времени запекать чеснок, можно использовать сухой гранулированный — получается почти так же вкусно и намного быстрее.

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусное рыбное суфле.

Автор:
Александр Асташкин
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