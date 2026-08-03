Метро выше земли и глубже 60 метров: в Петербурге начали готовить почву для продления Фрунзенско-Приморской линии

Продление фиолетовой линии необходимо Приморскому району.

Жители северной части Приморского района дождались: подготовка к продлению Фрунзенско-Приморской линии наконец-то началась.

На месте будущей станции «Коломяжская» уже вовсю кипит работа, сообщает канал "Подземник".

Пока это не сама стройка, а «освоение» территории: ставят заборы, укладывают бетонные плиты и делают дорогу для тяжелой техники.

Параллельно готовят документы. Проектировщики уже изучают почву и климат на участке. Первый контракт скромный — 400 тысяч рублей, но это лишь «разведка».

Дальше пойдет полноценное проектирование за 156 миллионов.

Где именно появятся станции?

После «Комендантского проспекта» линия прирастет тремя новыми точками:

«Шуваловский проспект». Ее построят на углу Комендантского и Шуваловского. Станция будет глубокой — 60 метров под землей. Главная фишка: здесь можно будет пересесть на «зеленую» ветку (будущую станцию «Каменка»). «Магистраль 31». Она расположится на пересечении Комендантского проспекта и Дороги в Каменку. Станция будет неглубокой, похожей на «Дунайскую». «Коломяжская». Это будет конечная станция перед Парашютной улицей. Ее сделают надземной, как «Шушары» или «Парнас». Рядом построят новое депо для поездов.

Как будут копать?

Главным героем стройки станет знаменитый щит «Надежда». Это огромный механизм, который прокладывает сразу двухпутный тоннель (где два поезда едут в одном «зале»).

«Надежда» начнет свой путь с севера, от «Коломяжской», и пойдет в сторону центра.

В районе Шуваловского проспекта щит встретят и разберут. Дальше к «Комендантскому» тоннели будут прокладывать уже привычные маленькие щиты.

Когда поедем и сколько это стоит?

Даты пока заставляют набраться терпения. В планах до 2030 года этого участка нет. Скорее всего, станции откроют к 2034 году.

Суммы впечатляют: на всё про всё город планирует потратить 199 миллиардов рублей. Почему так дорого и зачем это нужно? Всё дело в застройке.

В Каменке планируют строить целые кварталы небоскребов высотой до 200 метров. Без метро этот район просто задохнется в пробках.

А что на «Старой Деревне»?

Пока одни станции только планируют, на «Старой Деревне» вовсю обновляют интерьер. Там идет капитальный ремонт: меняют облицовку стен и перекладывают гранитные полы.

Хорошая новость для пассажиров: рабочие заступают на смену только ночью. Днем станция работает в обычном режиме, и ремонту это не мешает. Все работы планируют закончить к октябрю 2026 года.

Ранее «Городовой» рассказывал, где именно появится второй выход «Приморской».