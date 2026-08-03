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Мудрый Хайям раскрыл истинную радость жизни: доступна каждому человеку – но мы не ценим

Опубликовано: 3 августа 2026 19:17
 Проверено редакцией
Мудрый Хайям раскрыл истинную радость жизни: доступна каждому человеку – но мы не ценим
Мудрый Хайям раскрыл истинную радость жизни: доступна каждому человеку – но мы не ценим
Городовой ру
Мудрые слова великого поэта

Персидский ученый, математик, философ и поэт Омар Хайям в своих четверостишиях часто обращается к темам смысла жизни. Поэт акцентирует внимание на скоротечности человеческого существования и уязвимости самой жизни.

Не дай тискам печали себя зажать, Хайям! Ни дня в пустых заботах нельзя терять, Хайям! Впивай же свежесть луга, стихов и милых губ — Потом в могиле душной ты будешь спать, Хайям!

Хайям подчеркивает, что печаль не должна доминировать над человеком, поскольку время слишком ценно, чтобы тратить его на бесполезные переживания. Учитывая малость продолжительности нашей жизни, каждая минута должна быть наполнена смыслом и приносить удовлетворение.

Он призывает не просто существовать, а полноценно ощущать каждый момент жизни, наслаждаясь всем, что нас окружает. Именно это наполняет человеческое бытие истинной жизнью: любовь, природа, искусство.

Такой подход не является призывом к беззаботности или легкомыслию, а скорее представляет собой мудрость, идущую из осознания неизбежности конца. Поэт напоминает, что все мы столкнемся с одинаковым финалом, оказавшись в «духовной обители», следовательно, наилучшее, что можно сделать при жизни, — это прожить ее полноценно, радуясь каждому дню.

Ранее мы рассказали, как быть с невзаимной любовью.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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