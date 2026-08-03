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"Жемчужина" Турции: стоит ли посещать Каппадокию ради полета на воздушных шарах - актуальная информация

Опубликовано: 3 августа 2026 20:23
 Проверено редакцией
"Жемчужина" Турции: стоит ли посещать Каппадокию ради полета на воздушных шарах - актуальная информация
"Жемчужина" Турции: стоит ли посещать Каппадокию ради полета на воздушных шарах - актуальная информация
Legion-Media
Туристы едут в Турцию не только ради Стамбула, но и Каппадокии. Этот город является мечтой для многих, ведь именно тут можно увидеть на рассвете большое количество воздушных шаров. Те, кто не боится высоты, решаются и на полет.

Стоимость полета в 2026 году

Цена обычно зависит от сезона, времени, размера воздушного шара и спроса.

  • В низкий сезон - от 180 до 220 евро;
  • Весной, летом и осенью - от 250 до 350 евро;
  • В популярные даты и праздники - от 400 евро и выше.

Из чего складывается цена

Вас доставят из отеля, дадут легкий завтрак, проведут инструктаж. Далее начнется полет на воздушном шаре, после чего вы получите сертификат участника.

Насколько будет страшно

“Воздушный шар поднимается весьма плавно, без сильных ускорений и виражей. Уже через несколько минут пассажиры забывают о страхе и начинают смотреть по сторонам. Если вы легко переносите высоту на смотровых площадках или в кабинке канатной дороги, то полет тоже не вызовет дискомфорта”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.

Как правильно выбирать оператора

Перед покупкой билетов нужно ориентироваться не на цену, а на наличие лицензии, отзывы туристов, опыт компании, доступность страховки и трансфера.

Стоит ли своих денег

Туристы, которые летали на воздушных шарах в Каппадокии, считают, что это развлечение стоит своих денег. Здесь царит та атмосфера, которой нет в других городах и странах. Даже если вы боитесь высоты, то приехать сюда ради наблюдения за шарами с земли - отличная идея.

Ранее портал "Городовой" рассказал, что выдает русских женщин за границей.

Автор:
Полина Аксенова
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