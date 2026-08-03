"Жемчужина" Турции: стоит ли посещать Каппадокию ради полета на воздушных шарах - актуальная информация

"Жемчужина" Турции: стоит ли посещать Каппадокию ради полета на воздушных шарах - актуальная информация Legion-Media

Туристы едут в Турцию не только ради Стамбула, но и Каппадокии. Этот город является мечтой для многих, ведь именно тут можно увидеть на рассвете большое количество воздушных шаров. Те, кто не боится высоты, решаются и на полет.