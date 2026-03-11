Для антуриума в марте - полезнее всего: 1 стакан под корень - и "мужское счастье" затмит цветением все растения, достаточно 1 полива

Антуриум - очаровательное комнатное растение. Цветоводы ценят его за эффектные соцветия и глянцевую листву. Для пышного и продолжительного цветения ему необходимы грамотный уход и регулярные подкормки. Обеспечение благоприятной среды и удовлетворение особых потребностей экзота - ключ к его обильному цветению. Поэтому, по мнению экспертов портала "Новый очаг", правильное питание для растения имеет первостепенное значение.
Натуральная подкормка для антуриума
Не каждый цветовод желает тратить средства на дорогостоящие магазинские удобрения. Для тех, кто ищет более экономные варианты, отлично подойдет подкормка на основе известного овоща. Речь идет о луке. Он богат веществами, стимулирующими цветение антуриума.
Приготовление самодельной подкормки для антуриума
Чтобы приготовить луковое удобрение, возьмите крупную луковицу и нарежьте ее толстыми дольками, не снимая шелухи. После этого поместите кусочки в чашу блендера, добавив 1 литр воды.
Далее измельчайте смесь на высокой скорости около 1 минуты до получения однородной массы. Оставьте полученный раствор настаиваться в течение 24 часов. По истечении этого времени, тщательно процедите жидкость через сито, удалив все твердые частицы лука.
Доведите объем получившегося настоя до 1,5 литров и используйте в качестве подкормки для антуриума. Регулярно, раз в две недели, поливайте тропического гостя этим луковым удобрением, чтобы способствовать его цветению и улучшить общее состояние.
Личный опыт цветоводов
"Луковый настой - прекрасное средство для подкормки антуриума. Использую его регулярно и не знаю бед. Растение благодаря такому доппингу не болеет и активно цветет", - рассказала Ольга из Самары.
"Рекомендую луковый настой для удобрения антуриума всем любителям комнатных растений. Это действительно эффективное средство для обогащения почвы и защиты ее от вредителей", - поделилась Васса из Мурома.
