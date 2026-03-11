Больше в ресторанах за границей не переплачиваю - вот как научилась: знания опытной туристки

Опытная путешественница и автор канала "Путешествия с фотокамерой" рассказала, как не оставить в ресторане половину бюджета. Некоторые туристы от незнания нюансов могут даже этого не заметить.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, посещая рестораны и кафе за границей, обратите внимание на важные детали.
Где зарабатывают больше всего
Главный секрет общепита: максимальная наценка на напитки. Вода, чай, кофе - именно здесь рестораны получают львиную долю прибыли.
Бутылка воды может быть дороже в три раза, чем в магазине. Это не повод есть всухомятку, но повод выбрать что-то другое.
Тонкости меню
Меню - это не просто список блюд, а инструмент продаж. Самые дорогие позиции всегда в центре страницы, в правом верхнем углу или слева.Туда ставят то, что нужно продать.
Рамки, жирный шрифт, фотографии - тоже не просто так. Снимки размещают только к тем блюдам, которые приносят максимум выгоды.
Фразы "блюдо от шефа" или "свежая рыба дня" звучат красиво, но часто скрывают простые ингредиенты с завышенной ценой.
Паста, супы и бизнес-ланчи
Самые честные позиции в меню - паста и супы. Состав понятный, себестоимость невысокая, и ресторан не может поставить ценник в 750 рублей за борщ.
Бизнес-ланчи днем - тот же повар и та же кухня, но наценка ниже. Отличный способ попробовать дорогое место без удара по кошельку.
Важные мелочи
Всегда проверять счет. Лишние позиции попадают в него регулярно. Две минуты внимания спасут вас от неприятных сюрпризов. Рестораны хотят зарабатывать, и это нормально. А путешественники хотят получать удовольствие и понимать, за что платят.
