Больше в ресторанах за границей не переплачиваю - вот как научилась: знания опытной туристки

На что смотреть в меню ресторана, чтобы не разориться

Опытная путешественница и автор канала "Путешествия с фотокамерой" рассказала, как не оставить в ресторане половину бюджета. Некоторые туристы от незнания нюансов могут даже этого не заметить.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, посещая рестораны и кафе за границей, обратите внимание на важные детали.

Где зарабатывают больше всего

Главный секрет общепита: максимальная наценка на напитки. Вода, чай, кофе - именно здесь рестораны получают львиную долю прибыли.

Бутылка воды может быть дороже в три раза, чем в магазине. Это не повод есть всухомятку, но повод выбрать что-то другое.

Тонкости меню

Меню - это не просто список блюд, а инструмент продаж. Самые дорогие позиции всегда в центре страницы, в правом верхнем углу или слева.Туда ставят то, что нужно продать.

Рамки, жирный шрифт, фотографии - тоже не просто так. Снимки размещают только к тем блюдам, которые приносят максимум выгоды.

Фразы "блюдо от шефа" или "свежая рыба дня" звучат красиво, но часто скрывают простые ингредиенты с завышенной ценой.

фото Городовой ру

Паста, супы и бизнес-ланчи

Самые честные позиции в меню - паста и супы. Состав понятный, себестоимость невысокая, и ресторан не может поставить ценник в 750 рублей за борщ.

Бизнес-ланчи днем - тот же повар и та же кухня, но наценка ниже. Отличный способ попробовать дорогое место без удара по кошельку.

Важные мелочи

Всегда проверять счет. Лишние позиции попадают в него регулярно. Две минуты внимания спасут вас от неприятных сюрпризов. Рестораны хотят зарабатывать, и это нормально. А путешественники хотят получать удовольствие и понимать, за что платят.

