Любовный маникюр на март-2026: оттенки, притягивающие спутника жизни — совет таролога
Любовный маникюр на март-2026: оттенки, притягивающие спутника жизни — совет таролога

Опубликовано: 11 марта 2026 11:04
 Проверено редакцией
Городовой ру
Выполняем дизайн ногтей, который привлечет любовь в марте-2026

Каждая женщина, которая пока не нашла свою вторую половинку, мечтает о большой и сильной любви. Но самые продвинутые знают, что нужно не только искать своего человека, но и подталкивать к своей мечте саму Вселенную, чтобы она сама привела к той самой долгожданной любви. Для этого в Космос следует отправить некий сигнал, который будет символизировать о желании найти свою любовь. Это можно сделать, например, при помощи особенного маникюра. Сертифицированный таролог/ рунолог/ литотерапевт Мария рассказала, какой маникюр сможет привлечь любовь в вашу жизнь в марте 2026 года.

Таролог рекомендует выбирать в этом месяце мягкие, романтичные оттенки и символичный дизайн.

Цвета

Любовь в этом месяце привлекут следующие оттенки:

  • сахарная слива. Представляет собой нежно-розовый оттенок с легким сиреневым подтоном. Как магнит притягивает новые знакомства и романтические предложения в ближайшем месяце;
  • танец облаков. Этот цвет - тренд-2026 по версии Pantone. Выглядит как утонченный белый с теплым подтоном. Символизирует чистоту намерений и спокойствие в отношениях;
  • нюдовые и шифоновые покрытия. Это нежные полупрозрачные тона, подчеркивающие естественность и ваше искреннее желание встретить спутника жизни.

Дизайн

Вот несколько идей любовного дизайна от таролога:

  • минималистичные сердечки. Красные или золотые мини-сердца на нюдовой основе или кончиках ногтей покажут вашу страсть и готовность вступить в романтические отношения;
  • розовое омбре и втирка. Эффект «жемчужного» сияния на розовом фоне придаст образу нежности;
  • цветочная тематика. Тонкая роспись с сакурой или подснежниками на светлом фоне символизирует обновление чувств;
  • арт-френч. В моде менее строгий и более художественный французский маникюр, который теперь допускает цветные кончики и асимметрию.

Ранее "Городовой" рассказывал, как можно вернуть "наждачным" пяткам нежность и шелковистость при помощи пол-литра молока.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
