От клещей весной - обязательно: 3 капли перед прогулкой на одежду - и кровососы не страшны, эффект на целый день
Опубликовано: 11 марта 2026 12:15
Эффективный способ защиты от клещей весной 

С наступлением ранней весны клещи становятся особенно активными, голодными и агрессивными. Чтобы защититься от этих паразитов, можно воспользоваться специальными средствами из аптеки или приготовить домашние составы, которые превосходно отпугивают клещей.

Эфирные масла в помощь

Основу рабочих препаратов обычно составляют эфирные масла, вода или спирт. Важно правильно подобрать ароматы, которые будут эффективны и при этом безопасны для человека, детей и домашних животных. Разумеется, если нет аллергии на компоненты.

Одним из таких полезных эфирных масел является масло лимонного эвкалипта. Биолог-энтомолог Роман Хряпин отметил, что это масло входит в состав многих промышленных средств против насекомых и особенно хорошо действует на иксодовых клещей.

Приготовление препарата

Приготовить раствор с маслом эвкалипта можно и самостоятельно. Однако использовать его в чистом виде не рекомендуется. Эфирные жидкости в высокой концентрации могут вызвать раздражение кожи. Для домашнего рецепта лучше взять спирт, разбавить его наполовину водой и добавить несколько капель масла лимонного эвкалипта. Такой состав станет эффективным и безопасным средством для отпугивания клещей.

"В нашем регионе клещи просыпаются рано. Поэтому без защиты не обойтись. Особенно это касается детей. Магазинные спреи от кровососов не использую никогда. Эфирные масла - достойные аналоги. Особенно нравится запах эвкалипта", - поделилась Елена из Татарстана.

Татьяна Идулбаева
Полезное
