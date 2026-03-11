Зона отчуждения: как выживают люди и звери в современном Чернобыле – спустя 40 лет после аварии на АЭС

Кто живет в зоне отчуждения

В результате взрыва чернобыльского реактора в атмосферу были выброшены тысячи тонн радиоактивных веществ, накрывшие значительную часть европейского континента. Воздух, водные ресурсы, лесные массивы и животный мир подверглись мгновенному заражению высокими дозами радиации. Эта катастрофа привела к гибели людей, включая отважных ликвидаторов, и стала причиной тяжелых заболеваний у тех, кто проживал на затронутых территориях в момент аварии. Что происходит в зоне отчуждения сегодня, рассказал автор блога Live Today.

Лесные обитатели

Зона отчуждения: как выживают люди и звери в современном Чернобыле – спустя 40 лет после аварии на АЭС - image 1

Территория станции была окружена смешанным лесом, который сильно пострадал от аварии. Большая часть деревьев в первые же сутки приобрела рыжий оттенок. Часть растительности погибла, не выдержав чудовищных доз облучения.

В настоящее время лесные экосистемы постепенно восстанавливаются. Пережив первоначальный шок, животные продолжили обитать в лесу, поскольку у них не было другого выбора.

В 1998 году в рамках эксперимента в зону отчуждения были завезены несколько десятков лошадей Пржевальского. Эти животные успешно адаптировались к повышенному радиационному фону и даже размножились. В настоящее время в лесной зоне обитают группы диких лошадей численностью более 100 особей.

Спустя 40 лет ученые наблюдают увеличение популяции рысей европейского вида. Отсутствие других крупных хищников способствует их свободному существованию и активной ночной охоте.

Также наблюдается рост численности волков. В сравнении с серединой 1980-х годов, когда было зафиксировано всего 3 стаи, на сегодняшний день ученые насчитывают не менее 7 стай, каждая из которых состоит из 10 взрослых особей, не считая молодняка.

На территории зоны отчуждения успешно множатся популяции енотов, енотовидных собак, белок, лис, зубров и лосей. Среди крупных пернатых отмечено гнездование черных аистов и цапель.

Сомы-мутанты

Зона отчуждения: как выживают люди и звери в современном Чернобыле – спустя 40 лет после аварии на АЭС - image 2

В водоеме, ранее использовавшемся для охлаждения станции, обитают крупные сомы. Существуют неподтвержденные данные о сомах длиной до 3-5 метров.

Вылов и употребление в пищу сомов запрещен. В связи с постоянным прикормом со стороны туристов, популяция рыбы увеличивается.

Самоселы и другие

Зона отчуждения: как выживают люди и звери в современном Чернобыле – спустя 40 лет после аварии на АЭС - image 3

В результате аварии на Чернобыльской АЭС было загрязнено почти 22% сельскохозяйственных угодий Белоруссии. Несмотря на массовую эвакуацию населения из 4 000 населенных пунктов, четверть жителей вернулась в свои дома досрочно.

В настоящее время на территории бывшей зоны отчуждения в Белоруссии проживает около 1 миллиона человек. Преимущественно это лица пожилого возраста, которые отказались покидать родные места, невзирая на существующие риски. Они вернулись в свои деревни, возобновили ведение огородничества и содержание домашнего скота.

