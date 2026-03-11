Жарким или холодным будет лето-2026: расскажет народная примета погоды на 12 марта

Опубликовано: 11 марта 2026 13:24
 Проверено редакцией
Legion-Media
Народные приметы и запреты на день Прокопа Перезимнего 

12 марта в народном календаре обозначено как день Прокопа Перезимнего, которого на Руси также называли Дорогорушителем. Ведь в это время наступала долгожданная весна: снег таял, и дороги размывало. Поэтому крестьяне старались к этому времени завершить все дела, связанные с поездками. День Прокопа Перезимнего славился приметами, по которым наши предки определяли, каким будет грядущее лето.

Народные приметы погоды

  • Если 12 марта подул южный ветер и зазвенела капель, то ждите теплого лета.
  • День выдался солнечным и теплым – скоро быть похолоданию.
  • Облака плывут высоко – ждите хорошую погоду.
  • Если перелетные птицы вернулись с юга, то весна наступит рано.
  • Начался снег – трава вырастет не скоро.
  • Если появились подснежники, то можно начинать работать в поле.
  • 12 марта идет дождь – половодье будет большим.
  • Если ночью вокруг луны появилось кольцо, то лето будет очень дождливым и прохладным.
  • Грачи и галки сидят на дороге – к ненастью.
  • Если вороны купаются в лужах, а воробьи чистят перья, то скоро потеплеет.
  • Почки на вербе набухли – готовьтесь собирать богатый урожай.

Что можно и нужно делать 12 марта

В этот день двери дома было принято оставлять открытыми. Считалось, что так можно помочь заблудившемуся путнику. Его нужно было приютить, обогреть и накормить. Это сулило удачу и благополучие.

На Прокопа Перезимнего мужчины ходили на рыбалку. День обещал хороший улов.

Наши предки верили, что приснившееся в ночь с 11 на 12 марта сбудется через неделю.

12 марта люди собирали ветки и сжигали их на костре. Считалось, что пламя пргоняет зиму и чистит пространство вокруг дома.

К вечеру семья собиралась на ужин. К столу подавали кашу, кисель из сушеных ягод и пироги с капустой и репой.

Что запрещено делать 12 марта

На Прокопа нельзя была махать уезжающим рукой, чтобы не навлечь неприятности. Также 12 марта не было принято стричь волосы и играть свадьбу, иначе семейная жизнь не заладится, а шевелюра поредеет.

В день Прокопа Перезимнего не брали деньги в долг. Это сулило финансовые трудности.

Кроме того, 12 марта не стоит выносить мусор после полудня. Иначе можно прогнать удачу.

Ранее мы сообщали, какая народная примета на 10 марта обещает дождливое лето и затяжные холода.

Ольга Зайцева
