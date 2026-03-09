Народная примета погоды на 10 марта – к дождливому лету и к затяжным холодам

10 марта 2026 года в народном календаре значится как день Тараса Бессонного. Он богат на приметы, по которым наши предки определяли, каким выдастся лето и какой будет погода в ближайшее время.
Народные приметы погоды на 10 марта
- Если заяц все еще не сменил белую шубку на серую, то грядут затяжные холода, и зима пока не отступит.
- Облака плывут медленно – скоро потеплеет.
- Если 10 марта стоит приятная теплая погода, то лето будет солнечным.
- Дятел стучит по дереву – весна будет поздней.
- Если вороны раскаркались, то ждите дождливого лета.
- Птицы купаются в снегу или в лужах – к потеплению.
- Пошел дождь – к похолоданию.
- Начался снегопад – неделя перед Пасхой будет промозглой.
- Грачи прилетели и начали строить гнезда – весна не за горами.
Что можно и нужно делать в день Тараса Бессонного
Считалось, что если посеять рассаду томатов или капусты в этот день, то урожай будет щедрым.
Люди в этот день проверяли прочность дверных петель и гадали на судьбу по пламени печи. Если оно было ровным и спокойным, то семью ждет мир и достаток весь год. Также 10 марта было принято не ложиться спать до захода солнца, чтобы не привлечь в дом нечистую силу.
На порог 10 марта было принято класть любой железный предмет: подкову или серп. В крайнем случае хозяйки вешали над дверью головки чеснока. Считалось, что это отпугивает нечисть и защищает дом от неприятностей.
К вечеру семья собиралась за столом. Хозяйка подавала кашу с медом или щи из квашеной капусты.
Запреты в день Тараса Бессонного
В этот день нельзя стричься и ходить с распущенными волосами, чтобы не привлечь нечисть.
Все пуговицы должны быть застегнутыми, а пояса – затянутыми. Замкнутый контур одежды служил оберегом.
Кроме того, в этот день было не принято отказывать в помощи и предаваться грустным мыслям.
