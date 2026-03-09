Народная примета погоды на 10 марта – к дождливому лету и к затяжным холодам

Народные приметы и запреты на день Тараса Бессонного

10 марта 2026 года в народном календаре значится как день Тараса Бессонного. Он богат на приметы, по которым наши предки определяли, каким выдастся лето и какой будет погода в ближайшее время.

Народные приметы погоды на 10 марта

Если заяц все еще не сменил белую шубку на серую, то грядут затяжные холода, и зима пока не отступит.

Облака плывут медленно – скоро потеплеет.

Если 10 марта стоит приятная теплая погода, то лето будет солнечным.

Дятел стучит по дереву – весна будет поздней.

Если вороны раскаркались, то ждите дождливого лета.

Птицы купаются в снегу или в лужах – к потеплению.

Пошел дождь – к похолоданию.

Начался снегопад – неделя перед Пасхой будет промозглой.

Грачи прилетели и начали строить гнезда – весна не за горами.

Что можно и нужно делать в день Тараса Бессонного

Считалось, что если посеять рассаду томатов или капусты в этот день, то урожай будет щедрым.

Люди в этот день проверяли прочность дверных петель и гадали на судьбу по пламени печи. Если оно было ровным и спокойным, то семью ждет мир и достаток весь год. Также 10 марта было принято не ложиться спать до захода солнца, чтобы не привлечь в дом нечистую силу.

На порог 10 марта было принято класть любой железный предмет: подкову или серп. В крайнем случае хозяйки вешали над дверью головки чеснока. Считалось, что это отпугивает нечисть и защищает дом от неприятностей.

К вечеру семья собиралась за столом. Хозяйка подавала кашу с медом или щи из квашеной капусты.

Запреты в день Тараса Бессонного

В этот день нельзя стричься и ходить с распущенными волосами, чтобы не привлечь нечисть.

Все пуговицы должны быть застегнутыми, а пояса – затянутыми. Замкнутый контур одежды служил оберегом.

Кроме того, в этот день было не принято отказывать в помощи и предаваться грустным мыслям.

