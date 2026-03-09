Городовой / Город / «Ласточки» на техперерыве: «Стандарты» спасут расписание на ОЖД
«Ласточки» на техперерыве: «Стандарты» спасут расписание на ОЖД

Опубликовано: 9 марта 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
«Ласточки» пройдут техническое обслуживание.

На Московском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги временно поменяют подвижной состав. «Ласточки» отправят на техобслуживание, заменив их электропоездами категории «Стандарт».

Замена «Ласточек» на поезда «Стандарт» связана с плановым обслуживанием. Это затронет Московское и Балтийское направления Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба АО «СЗППК».

В компании подчеркнули, что такие меры позволят придерживаться текущего расписания пригородных рейсов и гарантировать перевозку пассажиров без срывов.

На станциях и вокзалах персонал уведомит людей о смене составов, а дополнительную информацию можно получить в кассах пригородных билетов, через мобильное приложение или в службе поддержки клиентов.

Юлия Аликова
Город
