«Ласточки» на техперерыве: «Стандарты» спасут расписание на ОЖД

На Московском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги временно поменяют подвижной состав. «Ласточки» отправят на техобслуживание, заменив их электропоездами категории «Стандарт».
Замена «Ласточек» на поезда «Стандарт» связана с плановым обслуживанием. Это затронет Московское и Балтийское направления Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба АО «СЗППК».
В компании подчеркнули, что такие меры позволят придерживаться текущего расписания пригородных рейсов и гарантировать перевозку пассажиров без срывов.
На станциях и вокзалах персонал уведомит людей о смене составов, а дополнительную информацию можно получить в кассах пригородных билетов, через мобильное приложение или в службе поддержки клиентов.