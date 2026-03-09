«Ласточки» на техперерыве: «Стандарты» спасут расписание на ОЖД

Новости по теме

Ясли под боком: новые ясли, кружки и «петербургский стандарт» в 2026-м

Перейти

В марте спатифиллуму – важнее воды: 70 мл в горшок – и белоснежных бутонов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим

Перейти

Чудо природы по расписанию: 4 завораживающих зрелища, которые в России бывают лишь раз в году

Перейти

РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля

Перейти

«Ласточки» покорили Сортавалу: 20,7 тысячи пассажиров за январь

Перейти