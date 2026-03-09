Трясу над рассадой томата пенопластом в марте: Почва - нежнее гусиного пуха, урожай потом - "валит"

Советы по использованию пенопласта на даче и дома.

Пенопласт - частый отход в домах и квартирах, его используют в качестве упаковки для бытовой техники при продаже в магазине. После этого пенопласт чаще всего выбрасывают, при этом мало кто знает, какую пользу он может принести дачнику.

Если вы ещё не знаете, как можно использовать пенопласт для дачных дел, то стоит ознакомиться с полезными советами, их дали на канале "Катя Spottykit | Блог о растениях".

Для рассады

Перед тем как высаживать рассаду томатов, перцев и других растений, можно улучшить грунт. Просто смешиваем почву с раскрошенным в мелкие шарики пенопластом. Он будет работать в качестве разрыхлителя. Почва станет мягче гусиного пуха, даже твёрдая глинистая станет воздушной. Это поможет росткам быстрее показаться из земли, им будет проще преодолеть слой рыхлого грунта, чем тяжёлого.

В качестве дренажа

Можно при помощи пенопласта сделать дненаж в цветочных горшках или ящиках с рассадой. Просто сыплем на дно кусочки пенопласта, а потом высыпаем почву. Пенопласт не будет задерживать влагу, лишняя жидкость будет уходить из почвы, не произойдёт заболачивания грунта, опасного для растений.

Для черенков

Если вы черенкуете растения, пенопласт также окажется полезен. Срезали росток, воткнули его в лист пенопласта и опустили на воду так, чтобы нижний край растения оказался в жидкости. Пенопласт поможет растению находиться "на плаву", стебель не будет опускаться в воду больше, чем нужно, что предотвратит загнивание.

На огороде

Если у вас осталось много ненужного пенопласта, везите его на дачу. Его можно покрошить и высыпать на грядки. Перекопать, и почва станет более рыхлой. Этот способ работает так же эффективно, как и добавление пенопласта в горшки с цветами и рассадой. Особенно хорош способ для тяжёлых глинистых почв, на которых растениям тяжело давать крупный урожай.

