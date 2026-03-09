Не Петра Великого: чье имя носит Санкт-Петербург на самом деле

В честь кого назван Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — город уникальный. И имя свое он получил не как большинство городов России, не по реке, не по географическому признаку и даже не в честь своего основателя, как принято считать.

В честь кого назван Санкт-Петербург

Вопреки распространенному заблуждению, Санкт-Петербург назван не в честь царя Петра I, а в честь его небесного покровителя — святого апостола Петра. Согласно имеющимся у историков данным, Петр Великий был крещен 29 июня 1672 года, в день памяти этого святого, и выбор имени для нового города был глубоко символичным.

Интересно, что специального акта, который бы давал название новому городу, не существовало. Первоначально имя звучало на голландский манер — Санкт-Питер-Бурх (Sankt-Piter-Burch), дословно «город святого Петра». Это объясняется просто: Петр I около года жил и учился в Нидерландах и питал особую симпатию к этой стране.

В письмах и документах первой четверти XVIII века встречается более 30 вариантов написания: Санктъпетерсъбурк, Сантпитербурх, Питербурх, Санкт-Питер-Бург и другие. Сам император использовал разные формы, а в газете «Ведомости» название долгое время печатали через «Питер», и только с июля 1724 года окончательно утвердилась форма «Санкт-Петербург».

Почему город называют Питер

Любимое народное сокращение появилось задолго до официального закрепления названия. Первым жителям было сложно выговаривать длинное имя целиком, и они сократили его до короткого и ласкового «Питер». Уже в XVIII веке это название встречалось в литературе: у Радищева, Карамзина («Простой народ говорит у нас Питер вместо Петербурга»), в баснях Крылова и «Ревизоре» Гоголя.



Почему же многие ошибочно считают, что город назван в честь самого Петра? Дело в том, что четкого документа, проясняющего этот вопрос, не существует. Со временем название стало прочно ассоциироваться с именем основателя, недаром северную столицу поэтически именовали «Град Петров», а в обиходе часто говорили просто «Петербург», без приставки «Санкт».

Интересно, что когда император Николай II в 1914 году переименовал город в Петроград, смысл имени изменился: он стал называться уже не в честь святого, а в честь своего основателя. Но изначально Санкт-Петербург хранит в своем имени память не столько о земном правителе, сколько о небесном покровителе, под защитой которого город строился и рос.

Ранее Городовой рассказал, как появились дворы-колодцы.