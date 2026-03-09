Самодельные ограждения и «свои» места под машину под запретом: как Петербург меняет правила

В Петербурге собираются обновить городские правила благоустройства так, чтобы нигде нельзя было без согласования самовольно резервировать парковочные места, сообщает "Фонтанка".
Что именно изменят в правилах
Будет запрещена самовольная установка элементов благоустройства и их использование на территориях общего пользования, включая ограждения и другие устройства, которые зарезервируют места для машин или сужают проезд/тротуары.
Планируется убрать формулировку «на территориях общего пользования», чтобы запрет действовал и на дворовые территории, в том числе находящиеся в долевой собственности жильцов многоквартирных домов.
Почему это важно
Территории общего пользования определены Градостроительным кодексом РФ как улицы, площади, проезды, набережные, скверы и бульвары, которыми могут пользоваться все без ограничений.
В пояснительной записке указано, что нынешняя редакция необоснованно сужает действие запрета, тогда как в основном тексте правил нет исключений для частных участков и общего имущества собственников МКД.
Новые обязанности и штрафы
Вторая часть поправок закрепит, что ответственным лицам будет обязанность контролировать и не допускать самовольную установку и использование элементов благоустройства.
За нарушение будут применяться штрафы по обычной для нарушений правил благоустройства схеме.