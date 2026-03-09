Городовой / Город / Самодельные ограждения и «свои» места под машину под запретом: как Петербург меняет правила
Самодельные ограждения и «свои» места под машину под запретом: как Петербург меняет правила

Опубликовано: 9 марта 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Самовольно резервировать себе парковку не позволят нигде.

В Петербурге собираются обновить городские правила благоустройства так, чтобы нигде нельзя было без согласования самовольно резервировать парковочные места, сообщает "Фонтанка".

Что именно изменят в правилах

Будет запрещена самовольная установка элементов благоустройства и их использование на территориях общего пользования, включая ограждения и другие устройства, которые зарезервируют места для машин или сужают проезд/тротуары.​

Планируется убрать формулировку «на территориях общего пользования», чтобы запрет действовал и на дворовые территории, в том числе находящиеся в долевой собственности жильцов многоквартирных домов.​

Почему это важно

Территории общего пользования определены Градостроительным кодексом РФ как улицы, площади, проезды, набережные, скверы и бульвары, которыми могут пользоваться все без ограничений.​

В пояснительной записке указано, что нынешняя редакция необоснованно сужает действие запрета, тогда как в основном тексте правил нет исключений для частных участков и общего имущества собственников МКД.​

Новые обязанности и штрафы

Вторая часть поправок закрепит, что ответственным лицам будет обязанность контролировать и не допускать самовольную установку и использование элементов благоустройства.​

За нарушение будут применяться штрафы по обычной для нарушений правил благоустройства схеме.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
