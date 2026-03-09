Городовой / Город / Революция в здравоохранении: Петербург перенимает ЕМИАС и обещает точные диагнозы
Революция в здравоохранении: Петербург перенимает ЕМИАС и обещает точные диагнозы

Опубликовано: 9 марта 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
К системе планируется подключить 164 городских поликлиники.

Московская Единая медицинская информационно‑аналитическая система (ЕМИАС) в тестовом режиме начала работать в трёх петербургских поликлиниках, сообщили “ДП” в городском комитете по здравоохранению.

Пилот сейчас запущен в поликлиниках №3, №17 и №71: в рамках испытаний отрабатываются все ключевые бизнес‑процессы, настраивается оборудование и проводится обучение сотрудников работе в системе.

В дальнейшем ЕМИАС должна охватить все 164 медицинские организации первичного звена в Петербурге; параллельно система внедряется в 73 крупнейших городских стационара, а в 85% поликлиник уже полностью завершено обучение персонала.

В комитете по здравоохранению пояснили, что интеграция стационарной и амбулаторной помощи в рамках ЕМИАС в перспективе создаст единую базу данных пациентов Петербурга, что сократит количество дублирующих исследований, ускорит постановку и повысит точность диагнозов.

Соглашение о создании единой медицинской информационной системы для двух столиц главы Москвы и Петербурга подписали в феврале.

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что система развивается в столице уже около десяти лет, и поблагодарил руководство Петербурга за решение внедрить её в Северной столице.

Автор:
Юлия Аликова
Город
