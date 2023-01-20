Впервые подобный проект реализуется по программе стимулирования создания мест приложения труда.
Размер выплат уже известен.
Актриса благодарит мэра Собянина.
Женщина выглядит совсем по-другому.
В январе опальная прима Большого театра попала на все федеральные каналы из-за скандала в Шереметьево.
Такое обещание дали строители мэру столицы.
Столичный градоначальник пообещал вернуть москвичам деньги за нарушение правил.
Близится к завершению второй учебный год, во время которого все российские школьники младших классов получают бесплатное питание. В густонаселенных регионах сложилось две основных системы школьного питания, основанных на принципах аутсорсинга. Одни предпочли максимально индустриализировать сектор и перевести приготовление еды в крупные цеха, другие придерживаются прежних схем, когда блюда готовятся непосредственно на школьных кухнях. Москва и Петербург являются яркими примерами обоих походов, на основе которых можно наглядно увидеть, как старые методы перестают работать и уступают место новому.
Российское правительство совместно с Центробанком работает над принятием ряда мер по поддержке малых и средних предприятий в условиях западных санкций. Об этом во время совещания по противодействию санкциям заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики будет переформатирована в оперативный штаб по противодействию санкциям, который возглавит премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.
В Москве после реконструкции открылись две детские поликлиники — здание филиала № 1 детской городской поликлиники № 129 в районе Нагорном и здание филиала № 1 ДГП № 94 в Северном Тушине. В церемонии открытия многопрофильных заведений принял участие столичный мэр Сергей Собянин, сообщает «Москва24».
Столичные власти сообщают об улучшении ситуации с коронавирусом.
Заслуженный артист России чуть не погиб от бездействия ЖКХ
За минувшую неделю количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Москве выросло на 70%, число госпитализаций увеличилось на 40%.
За последние две недели число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве выросло в пять раз. Об этом в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил мэр города Сергей Собянин, сообщает газета «Известия».
Омикрон-штамм коронавирсуной инфекции стал доминирующим в Москве. Об этом в своем личном блоге объявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает «Лента».
Московские власти продлили режим самоизоляции для пожилых граждан, а также напомнили о необходимости перевести на «удаленку» хотя бы 30% работников. Об этом в личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.
Количество заболевших COVID-19 в Москве за прошлую неделю выросло в два раза, и также вдвое вырастет на наступившей неделе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает РБК со ссылкой на федеральное правительство.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о полном завершении прокладки всех тоннелей Большой кольцевой линии московского метрополитена. Об этом сообщает ТАСС.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве значительно снизилось число преступлений, в том числе убийств и краж, благодаря введению системы видеонаблюдения. Об этом сообщает РИА Новости.