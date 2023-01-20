Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в пять раз за две недели

За последние две недели число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве выросло в пять раз. Об этом в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил мэр города Сергей Собянин, сообщает газета «Известия».