Городовой / Сергей Собянин

Сергей Собянин - последние новости

Новости Петербурга Санкт-Петербург
Собянин охладил мечты о метро до Северной столицы: Москву и Петербург свяжет высокоскоростная магистраль Собянин охладил мечты о метро до Северной столицы: Москву и Петербург свяжет высокоскоростная магистраль
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг появившиеся слухи о возможном запуске московского метрополитена в Санкт-Петербурге.
04 дек 2025 16:00
Полезное
Почему в Москве меняют бордюры каждый год: тратят миллиарды рублей Почему в Москве меняют бордюры каждый год: тратят миллиарды рублей
Каждое лето москвичи наблюдают одну и ту же картину: дорожная техника, пыль, запах свежего бетона — и всё ради новых бордюров и плитки на улицах города. Почему этот процесс повторяется год за годом, а суммы на благоустройство выглядят как бюджеты целых регионов? 
09 окт 2025 17:37
Полезное
Собянин допустил ослабление ограничений в Москве в середине мая Собянин допустил ослабление ограничений в Москве в середине мая
Москве в середине мая Московский мэр Сергей Собянин, выступая в эфире телеканала «Россия 24», озвучил свои прогнозы о снятии части ограничительных мер в столице. Об этом пишет «Российская газета».
04 май 2020 13:59
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Электрички меняют курс с 18 августа: как Петербург готовится к запуску суперпоездов до Москвы Новости Петербурга
Всплеск на 40%: в Петербурге и Ленобласти люди стали пропадать пугающе часто Новости Петербурга
Куда поехать осенью 2026 года - виза не понадобится: названы самые популярные варианты Полезное
Сделка состоялась, а справедливость — нет: почему за проданную квартиру Волочковой в Петербурге всё еще должны 5 миллионов Новости Петербурга
Герани в августе – первым делом: 1 чайная ложка на горшок — сухие палки и молодые черенки цветут наперегонки круглый год Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное