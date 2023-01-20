Все новости / Сергей Собянин

Сергей Собянин

Общество
Московская индустрия школьного питания превосходит застрявшую в прошлом систему Петербурга
Близится к завершению второй учебный год, во время которого все российские школьники младших классов получают бесплатное питание. В густонаселенных регионах сложилось две основных системы школьного питания, основанных на принципах аутсорсинга. Одни предпочли максимально индустриализировать сектор и перевести приготовление еды в крупные цеха, другие придерживаются прежних схем, когда блюда готовятся непосредственно на школьных кухнях. Москва и Петербург являются яркими примерами обоих походов, на основе которых можно наглядно увидеть, как старые методы перестают работать и уступают место новому.
25 мар 2022 16:24
Политика
Мишустин рассказал о разработке мер по поддержке малого и среднего бизнеса
Российское правительство совместно с Центробанком работает над принятием ряда мер по поддержке малых и средних предприятий в условиях западных санкций. Об этом во время совещания по противодействию санкциям заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
01 мар 2022 15:23
Политика
Мишустин возглавит оперштаб по борьбе с санкциями
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики будет переформатирована в оперативный штаб по противодействию санкциям, который возглавит премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.
01 мар 2022 14:31
Общество
Собянин открыл две детских поликлиники в Москве после реконструкции
В Москве после реконструкции открылись две детские поликлиники — здание филиала № 1 детской городской поликлиники № 129 в районе Нагорном и здание филиала № 1 ДГП № 94 в Северном Тушине. В церемонии открытия многопрофильных заведений принял участие столичный мэр Сергей Собянин, сообщает «Москва24».
01 мар 2022 08:50
Общество
Заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в пять раз за две недели
За последние две недели число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве выросло в пять раз. Об этом в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил мэр города Сергей Собянин, сообщает газета «Известия».
25 янв 2022 16:31
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции для пожилых до 1 апреля
Московские власти продлили режим самоизоляции для пожилых граждан, а также напомнили о необходимости перевести на «удаленку» хотя бы 30% работников. Об этом в личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.
18 янв 2022 17:09
Общество
Собянин предсказал двукратный рост числа заболевших коронавирусом в Москве за неделю
Количество заболевших COVID-19 в Москве за прошлую неделю выросло в два раза, и также вдвое вырастет на наступившей неделе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает РБК со ссылкой на федеральное правительство.
18 янв 2022 17:02
Общество
Собянин: система видеонаблюдения снизила число убийств в Москве в 2,5 раза
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве значительно снизилось число преступлений, в том числе убийств и краж, благодаря введению системы видеонаблюдения. Об этом сообщает РИА Новости.
22 дек 2021 14:15
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