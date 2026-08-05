"ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" - это не только транспорт для двух столиц.
В В Петербурге большинство автобусов уже работают на газомоторном топливе.
Поезда добавили в самые загруженные дни.
К системе планируется подключить 164 городских поликлиники.
Единый цифровой контур включит в себя все государственные учреждения города на Неве.
А вот универсального «рая» для градостроителей не существует.
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг появившиеся слухи о возможном запуске московского метрополитена в Санкт-Петербурге.
В Москве все по другому. Разница только в названии, но не в полномочиях.
Каждое лето москвичи наблюдают одну и ту же картину: дорожная техника, пыль, запах свежего бетона — и всё ради новых бордюров и плитки на улицах города. Почему этот процесс повторяется год за годом, а суммы на благоустройство выглядят как бюджеты целых регионов?
У чиновников огромные планы на модернизацию. Совпадает ли он с реальностью?
Петербуржцам пора снять корону с головы и отдать лавры культурной столицы Москве.
Женщина выглядит совсем по-другому.
Серия задержаний продолжилась в пятницу у здания Главного управления МВД на Петровке, 38. Люди выходят с плакатами поддержать журналиста Илью Азара.
Со вторника, 12 мая, ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте становится обязательным для жителей Москвы и Подмосковья.
Москве в середине мая Московский мэр Сергей Собянин, выступая в эфире телеканала «Россия 24», озвучил свои прогнозы о снятии части ограничительных мер в столице. Об этом пишет «Российская газета».