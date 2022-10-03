Продюсер написала длинный пост.
Спортсменка приняла скоропалительное решение.
Фигуристка сделала осознанный выбор.
Муж Заворотнюк не принимает участие.
Наставница российских фигуристок не согласна с нападками в свой адрес.
Заслуженный тренер не стала скрывать своего места пребывания.
Вероника Яметова выступила в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию после операции.
Авторитетный тренер намекнула, что ее могут заинтересовать не только воспитанники Плющенко.
От востребованного тренера по фигурному катанию постоянно «ждут» побег в США.
Группа тренера опять готовится к сезону без своего лидера.
Воспитанница тренера Этери Тутберидзе не могла себе позволить одеваться так, как хотела.
Знаменитая тренер стремится защитить своих подопечных.
Путь знаменитой фигуристки к славе был трудным и тернистым.
Юная фигуристка изменила свое решение благодаря разговору с мамой.
Соревновательный дух в спорте вовсе не мешает заводить близкие дружеские отношения.
Два заслуженных тренера поговорили о сложившейся ситуации вокруг спорта.
Талантливая наставница получает от работы не только эмоциональное удовлетворение.
Заслуженный тренер СССР никого не призывает уезжать из страны.
Двукратная чемпионка мира показала, чего можно достичь невероятной трудоспособностью.
Молодая спортсменка сочетает профессиональный спорт и выступления в ледовом шоу.