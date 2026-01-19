Городовой / Город / Камила Валиева рвётся в бой: что подтолкнуло фигуристку к сенсационному возвращению
Камила Валиева рвётся в бой: что подтолкнуло фигуристку к сенсационному возвращению

Опубликовано: 19 января 2026 17:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Vladimir Baranov

Камила Валиева сообщила о намерении вновь выступать на профессиональном уровне. Закончилось отстранение спортсменки за нарушение антидопинговых требований.

В возрасте 19 лет она поделилась тем, что испытывает волнение, однако с нетерпением ждет момента возвращения на лед.

Фигуристка подтвердила, что примет участие в национальном турнире по прыжкам. Она также анонсировала премьеру одной из своих обновленных программ: впервые номер будет представлен на Кубке Первого канала.

Валиева подчеркнула, что для нее это особое событие, и выразила признательность болельщикам.

А одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала – для меня это будет особенный праздник.
Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации, — написала Валиева в личном канале одной из популярных социальных сетей.

Ранее главный тренер фигуристки Этери Тутберидзе отмечала, что скандал с нарушением антидопинговых правил, в котором оказалась замешана Валиева, стал для нее тяжелым эмоциональным испытанием.

Автор:
Юлия Аликова
