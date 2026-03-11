2 мл в воду – и спатифиллум не узнать: белоснежные бутоны лезут без продыху, как угорелые, листья – зеленые до самых кончиков

Спатифиллум считается символом женского счастья и украшает дом многих цветоводов. Ведь это эффектное растение, которое способно радовать белоснежными цветоносами круглый год. Но иногда, особенно в отопительный сезон, кончики листьев спатифиллума начинают желтеть и сохнуть, а о бутонах и мечтать не приходится. Как исправить ситуацию и запустить обильное цветение, в своем блоге "60 соток в Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.
По словам эксперта, для наращивания изумрудной листвы и для запуска цветения спатифиллум нуждается в благоприятных условиях и в питательных подкормках.
Чтобы кончики листьев не желтели
Чтобы кончики листьев не желтели и не сохли, спатифиллуму важно обеспечить влажность в 50%-70%. Для этого рядом с ним можно поставить увлажнитель воздуха или емкость с водой. Кроме того, спатифиллум нужно регулярно опрыскивать раствором янтарной кислоты из расчета 0,2 грамма или 1/2 таблетки "янтарки" на 1 литр воды.
Подкормка для корневой системы
Для наращивания изумрудной листвы и запуска цветения у спатифиллума должна быть крепкая корневая система. Чтобы укрепить и нарастить корни, следует растворить 1 грамм корневина в 1 литре воды. Все размешать и поливать спатифиллум 1 раз в 14 дней курсом 3-4 раза.
Подкормка для листовой массы
Чтобы нарастить листовую массу, необходимо развести 2 грамма кальциевой селитры в 1 литре воды. Все размешать и полить спатифиллум под корень. Периодичность внесения подкормки составляет 1 раз в 14 дней курсом 3 раза.
Подкормка для запуска цветения
Как только корни окрепли, листья наросли, можно запускать обильное и продолжительное цветение. Для приготовления питательной подкормки потребуется:
- гумат калия – 2 миллилитра;
- любое удобрение с формулой NPK 13-40-13 – 2 грамма;
- вода – 1 литр.
Все размешать и полить спатифиллум под корень. Эта подкормка содержит калий, фосфор, немного азота и гуминовые кислоты, которые важны для запуска активного и продолжительного цветения. Удобрение нужно вносить 1 раз в 10-14 дней курсом 3-4 раза.
Ранее мы сообщали, как еще можно запустить цветение у спатифиллума.