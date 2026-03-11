Городовой / Полезное / 2 мл в воду – и спатифиллум не узнать: белоснежные бутоны лезут без продыху, как угорелые, листья – зеленые до самых кончиков
2 мл в воду – и спатифиллум не узнать: белоснежные бутоны лезут без продыху, как угорелые, листья – зеленые до самых кончиков

Опубликовано: 11 марта 2026 05:17

Опубликовано: 11 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
2 мл в воду – и спатифиллум не узнать: белоснежные бутоны лезут без продыху, как угорелые, листья – зеленые до самых кончиков
2 мл в воду – и спатифиллум не узнать: белоснежные бутоны лезут без продыху, как угорелые, листья – зеленые до самых кончиков
Legion-Media
Как превратить даже жухлый спатифиллум в пышный куст, усыпанный белоснежными бутонами 

Спатифиллум считается символом женского счастья и украшает дом многих цветоводов. Ведь это эффектное растение, которое способно радовать белоснежными цветоносами круглый год. Но иногда, особенно в отопительный сезон, кончики листьев спатифиллума начинают желтеть и сохнуть, а о бутонах и мечтать не приходится. Как исправить ситуацию и запустить обильное цветение, в своем блоге "60 соток в Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.

По словам эксперта, для наращивания изумрудной листвы и для запуска цветения спатифиллум нуждается в благоприятных условиях и в питательных подкормках.

Чтобы кончики листьев не желтели

Чтобы кончики листьев не желтели и не сохли, спатифиллуму важно обеспечить влажность в 50%-70%. Для этого рядом с ним можно поставить увлажнитель воздуха или емкость с водой. Кроме того, спатифиллум нужно регулярно опрыскивать раствором янтарной кислоты из расчета 0,2 грамма или 1/2 таблетки "янтарки" на 1 литр воды.

Подкормка для корневой системы

Для наращивания изумрудной листвы и запуска цветения у спатифиллума должна быть крепкая корневая система. Чтобы укрепить и нарастить корни, следует растворить 1 грамм корневина в 1 литре воды. Все размешать и поливать спатифиллум 1 раз в 14 дней курсом 3-4 раза.

Подкормка для листовой массы

Чтобы нарастить листовую массу, необходимо развести 2 грамма кальциевой селитры в 1 литре воды. Все размешать и полить спатифиллум под корень. Периодичность внесения подкормки составляет 1 раз в 14 дней курсом 3 раза.

Подкормка для запуска цветения

Как только корни окрепли, листья наросли, можно запускать обильное и продолжительное цветение. Для приготовления питательной подкормки потребуется:

  • гумат калия – 2 миллилитра;
  • любое удобрение с формулой NPK 13-40-13 – 2 грамма;
  • вода – 1 литр.

Все размешать и полить спатифиллум под корень. Эта подкормка содержит калий, фосфор, немного азота и гуминовые кислоты, которые важны для запуска активного и продолжительного цветения. Удобрение нужно вносить 1 раз в 10-14 дней курсом 3-4 раза.

Ранее мы сообщали, как еще можно запустить цветение у спатифиллума.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
