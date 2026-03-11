Городовой / Полезное / Добавили к зерновому рациону – и кур не узнать: несутся как из пулемета, яйца крупные, а желток ярче солнца
Опубликовано: 11 марта 2026 05:39
 Проверено редакцией
Что добавить к зерновым кормам, чтобы куры неслись весь сезон

Люди, которые держат птицу, не понаслышке знают, что для крепкого здоровья кур-несушек и формирования крепкой яичной скорлупы обычного зернового рациона недостаточно. Корм птицы требует обязательного обогащения специализированными добавками, содержащими необходимые микроэлементы. Автор блога «Мой птичник» рассказал о преимуществах включения мела в рацион.

Куры нуждаются в достаточном количестве фосфора, витаминов группы D и кальция, которые отсутствуют в обычных зерновых культурах. В связи с этим эксперт рекомендует использовать мел.

Суточная норма кормового мела составляет 8 граммов на одну особь. В качестве дополнительной добавки можно использовать рыбий жир из расчета 1 миллилитр на 10 несушек.

Применение этих рекомендаций позволит не только улучшить здоровье поголовья, но и значительно повысить продуктивность. Куры будут нестись регулярно, а яйца будут крупными и с очень ярким желтком.

Автор:
Ксения Сафрыгина
