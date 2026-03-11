Эти собаки идеально подойдут пожилым людям: 6 пород для нескучной пенсии

Как выбрать собаку для пенсионера?

С выходом на пенсию многие пожилые люди начинают чувствовать себя одинокими. Работы теперь нет и есть ощущение, что ты никому не нужен. Чтобы вновь почувствовать себя важным в чьей-то жизни человеком, можно завести домашнего питомца. Кошка - более подходящее для пенсионера животное, но если ваша душа больше лежит к собакам, то нужно особе внимание уделить выбору породы. Кинолог Александр Смирнов рассказал, какие породы подойдут пожилым людям.

Крупные породы собак отличаются силой и мощью и их трудно удерживать на поводке пожилому человеку, поэтому следует обратить внимание на карликовые породы. Но и тут подойдут не все. Например, джек-рассел-терьер отличается такой активностью, что старый человек с ним просто не справится - с такой собакой нужно бегать, заниматься, быть готовым к ее шалостям дома. В общем, для пенсионера больше подойдут собаки небольших пород со спокойным характером и без желания гулять сутки напролет. А еще желательно, чтобы собака не требовала частых походов к ветеринарному врачу или грумеру, поскольку эти услуги может потянуть не каждый пенсионер.

К наиболее подходящим для пожилых людей относятся следующие породы.

Мопс

Правильное кормление, периодическая чистка ушей и мытье пару раз в год - вот и все, что нужно мопсу. К грумеру его таскать еженедельно не надо, а крепкое здоровье собаки позволяет несколько лет обходиться без ветеринара. Характер у мопсов спокойный, покладистый, они предпочтут отдых на диване активной прогулке, что очень удобно для человека на пенсии.

Чихуахуа

Эти собаки - мелкие, жизнерадостные, активные, но не настолько, чтобы остро нуждаться в многочасовых прогулках. Особый уход или регулярное посещение грумера "чихам" не требуется. Но учитывайте один недостаток - эти собаки довольно шумные, любят лаять при малейшем шорохе, и если вы не готовы к постоянному гавканью, то лучше выбрать другую собаку либо приложить все усилия, чтобы перевоспитать питомца.

Гаванская болонка

Гаванские болонки - сильные и уверенные в себе собаки, но без задиристости и стремления к свободе. Они легко обучаются и сильно ориентированы на человека. Их легко адаптировать к неспешному образу жизни хозяина, а вот грумер в данном случае будет требоваться часто из-за курчавой шерсти - примерно раз в месяц придется тратиться на собачьего парикмахера.

Померанский шпиц

Идеальный вариант в качестве компаньона для человека! Умный, легко обучаемый, в меру активный. Длительные прогулки ему не нужны, а вот от занятий с кинологом многие из них не откажутся, поскольку данная порода требует дополнительной умственной нагрузки.

Мальтезе

Мальтийская болонка имеет довольной сильный характер, но при грамотном подходе к воспитанию вполне лояльна к человеку и легко поддается дрессировке. Здоровье у этой собаки крепкое, а активные длительные прогулки не требуются. А вот на грумера придется потратиться.

Пекинес

Пекинес - открытый и преданный друг с достаточно сдержанным характером, с которым будет легко совладать пожилому человеку. На публике такая собака держится с королевским достоинством, а в доме обожает прижиматься к любимому хозяину. Добрый, ласковый пекинес сделает жизнь на пенсии более интересной и спасет от одиночества.

