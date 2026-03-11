Дачники, хватит губить малину навозом: есть 3 способа умнее — ягодами весь погреб завалите

Как увеличить урожай малины тремя простыми шагами?

Навоз - самая популярная подкормка для малины. Кажется, именно она питает кусты и позволяет им расти густыми и продуктивными. Между тем дачник со стажем дед Егор после многолетних наблюдений пришел к выводу, что навоз не делает малину урожайной - он делает ее жирной. За всей пышностью куста по сути прячется пустота - кисловатые, неодинаковые по размеру ягоды. Поэтому огородник полностью поменял подход к выращиванию малины и теперь может похвастаться своими успехами. Расскажем о трех шагах, которые помогли деду Егору увеличить качество и количество урожая малины.

Вот три секрета на пути к богатому урожаю от деда Егора.

Весенняя обрезка

Дед Егор не жалеет малину. Он полностью срезает весной двухлетние побеги под корень, без пеньков - они уже не дадут урожай. Далее из молодых побегов выбирает семь самых крепких и оставляет только их, укоротив верхушки на 15-20 сантиметров. Это пробуждает боковые почки, на которых и формируется основной урожай.

Подкормка без навоза

Питание состоит из трех этапов:

Азот. Вносится ранней весной после схода снега. Подойдет, например, мочевина - ложка на ведро воды. Зола. Через две недели после первой подкормки. Достаточно стакана под куст. Калий и фосфор запускают формирование цветочных почек. Настой крапивы. Один раз за сезон. Укрепляет ткани растения, помогает выдержать нагрузку и дает микроэлементы

Подвязка

Обычно дачники подвязывают малину вертикально. В итоге побег тянется вверх, а не в стороны, и завязей на нем меньше. Дед Егор подвязывает кусты веером, под углом. При такой схеме побеги расходятся, не мешают друг другу, получают одинаковое количество света. Цветки закладываются по всей длине побега, а не только сверху, а ягоды наливаются крупные и плотные.

"Навоз – это не зло. Но для малины он чаще мешает, чем помогает. Особенно весной. Урожай начинается не с удобрений, а с понимания, что именно вы хотите получить – куст или ягоду. Как только я перестал кормить «на глаз» и начал работать по системе, результат стал предсказуемым. Из года в год. Без сюрпризов", - делится своими результатами дед Егор.

