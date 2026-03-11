Городовой / Город / Утренний сбой в метро: поезда встали на 6 минут между Шушарами и Международной
Утренний сбой в метро: поезда встали на 6 минут между Шушарами и Международной

Опубликовано: 11 марта 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Движение было остановлено по технической причине.

11 марта утром на участке Фрунзенско-Приморской линии метро между станциями «Шушары» и «Международная» временно приостанавливали движение поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе «Петербургского метрополитена», отметив, что остановка произошла по техническим причинам.​

Поезда возобновили движение уже через шесть минут, и график постепенно нормализовался, хотя точная причина инцидента не разглашалась.

Ранее сообщалось о ремонте на станции «Балтийская»: там демонтировали старую облицовку из уфалейского мрамора и начали укладку натурального камня на цоколь стен, с полным завершением работ к сентябрю 2026 года.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
