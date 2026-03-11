Утренний сбой в метро: поезда встали на 6 минут между Шушарами и Международной

11 марта утром на участке Фрунзенско-Приморской линии метро между станциями «Шушары» и «Международная» временно приостанавливали движение поездов.
Об этом сообщили в пресс-службе «Петербургского метрополитена», отметив, что остановка произошла по техническим причинам.
Поезда возобновили движение уже через шесть минут, и график постепенно нормализовался, хотя точная причина инцидента не разглашалась.
Ранее сообщалось о ремонте на станции «Балтийская»: там демонтировали старую облицовку из уфалейского мрамора и начали укладку натурального камня на цоколь стен, с полным завершением работ к сентябрю 2026 года.