Хоровой маэстро из Петербурга замерз в карельских лесах

В Карелии обнаружен погибшим петербургский дирижер Петр Гайдуков, который перед исчезновением занимался лыжным спортом, рассказали РИА Новости в пресс-службе карельского отряда «ЛизаАлерт».
Заявление о пропаже поступило 9 марта. По данным заявителя, Петр Гайдуков, 1991 года рождения, исчез 8 марта в Ланденпохском районе.
Добравшиеся туда волонтеры «ЛизаАлерт» во время поисковых работ нашли тело Гайдукова.
Собеседница агентства уточнила, что поиски охватывали и участок с лыжней, поскольку было известно о катании пропавшего на лыжах.
Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича сообщила, что Петр Гайдуков родился в 1991 году в Ленинграде.
Он окончил Санкт-Петербургский музыкальный колледж имени Римского-Корсакова и консерваторию по классу хорового дирижирования. Гайдуков был художественным руководителем и дирижером Хора ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Козлова.