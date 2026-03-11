Городовой / Город / Хоровой маэстро из Петербурга замерз в карельских лесах
Хоровой маэстро из Петербурга замерз в карельских лесах

Опубликовано: 11 марта 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Serguei Fomine
Поиск велся в том числе и по территории, где проходит лыжня, так как была информация о том, что пропавший катался на лыжах.

В Карелии обнаружен погибшим петербургский дирижер Петр Гайдуков, который перед исчезновением занимался лыжным спортом, рассказали РИА Новости в пресс-службе карельского отряда «ЛизаАлерт».

Заявление о пропаже поступило 9 марта. По данным заявителя, Петр Гайдуков, 1991 года рождения, исчез 8 марта в Ланденпохском районе.

Добравшиеся туда волонтеры «ЛизаАлерт» во время поисковых работ нашли тело Гайдукова.

Собеседница агентства уточнила, что поиски охватывали и участок с лыжней, поскольку было известно о катании пропавшего на лыжах.

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича сообщила, что Петр Гайдуков родился в 1991 году в Ленинграде.

Он окончил Санкт-Петербургский музыкальный колледж имени Римского-Корсакова и консерваторию по классу хорового дирижирования. Гайдуков был художественным руководителем и дирижером Хора ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Козлова.

Автор:
Юлия Аликова
