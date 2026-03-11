Ни в коем случае не в пленке и не в пакете: как правильно хранить сыр в холодильнике – эксперт дала четкий ответ

Как правильно хранить сыр в холидильнике: понадобится соль и масло

Натуральный сыр – продукт довольно капризный, а потому нуждается в правильных условиях хранения. Некоторые хозяйки хранят его в пакете, пищевой пленке или в упаковке, в которой купили. Оказывается, это грубая ошибка, которая может привести к преждевременной порче продукта. Как на самом деле нужно хранить сыр, рассказала кулинарный эксперт, автор Дзен-канала MEREL | KITCHEN (18+).

По словам эксперта, сыр – живой продукт, который продолжает "дозревать" даже после покупки. Во время хранения его вкус и текстура могут и улучшаться, и ухудшаться, в зависимости от условий. Поэтому сыр важно хранить правильно: иначе он может засохнуть, потерять свои вкусовые качества или даже покрыться плесенью, но отнюдь не "благородной".

В чем хранить сыр

В первую очередь сыр важно освободить от полиэтиленовой упаковки или пищевой пленки, в которой он продавался. Полиэтилен удерживает влагу, приводит к образованию конденсата и появлению плесени, заметно сокращая срок хранения продукта. Поэтому сыр необходимо завернуть в пергамент или вощеную бумагу. Так он будет "дышать", но при этом не пересохнет. Бумага впитает лишнюю влагу и предотвратит появление конденсата и плесени.

Смазать маслом

Со временем твердые сыры теряют свою эластичность и мягкость. Но если их смазать оливковым или подсолнчным маслом, то это обеспечит защитный барьер. Масло запечатает влагу внутри сыра и защитит его от сухого воздуха в холодильнике.

Достаточно налить чуть-чуть масла на руку и аккуратно смазать им сыр. Слой должен быть очень тонким, чтобы не появился масляный привкус. Затем сыр необходимо завернуть в пергамент или вощеную бумагу и убрать в холодильник. Так продукт останется свежим и вкусным надолго.

Добавить соль

Мало кому известно, что соль защищает сыр от плесени. Она обладает отличными абсорбирующими свойствами, впитывая избыточную влагу и создавая условия, в которых плесень просто не способна развиваться.

Достаточно взять контейнер, насыпать на дно немного соли и уложить сыр, завернутый в пергамент. Важно, чтобы соль не касалась сыра напрямую.

Как еще можно хранить твердые сыры

Твердые и полутвердые сыры отлично хранятся в фольге. Достаточно завернуть их в 1 слой, оставив немного воздуха между сыром и фольгой. Для хранения мягких сыров лучше выбрать вощеную бумагу или контейнер с крышкой.

