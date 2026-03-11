Петербуржцы накопили 5,3 трлн: рекордный рост сбережений на 26%

Согласно информации Банка России, объём сбережений жителей Санкт-Петербурга на банковских счетах и вкладах (за исключением эскроу-счетов) к 1 февраля 2026 года достиг 5,3 трлн рублей.
Это на 1,1 трлн рублей (+26%) больше, чем годом ранее, а доля рублевых накоплений увеличилась на 1% до 95%.
В Ленинградской области сбережения выросли на 24% и составили 435 млрд рублей по сравнению с 1 февраля 2025 года.
В целом по Северо-Западному федеральному округу накопления достигли 8,2 трлн рублей — прирост на 1,6 трлн рублей (+24%) за год, что обеспечивает округу 13% от общероссийского объёма сбережений.