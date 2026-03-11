Где в Санкт-Петербурге находится Музей религии?

Государственный музей истории религии, который в 2026 году отмечает 95-летний юбилей, в Санкт-Петербурге находится по адресу Почтамтская улица, 14. Это единственный в России музей, посвящённый истории мировых вероучений, где собраны экспонаты, отражающие эволюцию христианства, ислама, буддизма и других религий. Его коллекция насчитывает около 200 тысяч предметов — от древних артефактов до современных произведений искусства.
История музея
Музей был основан в 1932 году по инициативе антрополога и историка религии В. Г. Богораза-Тана. В отличие от других антирелигиозных музеев того времени, он создавался как научное учреждение для изучения религии как культурно-исторического феномена. В основу коллекции легли экспонаты из Кунсткамеры, Эрмитажа, Русского музея и Библиотеки Академии наук.
До 2000 года музей располагался в Казанском соборе, а затем переехал в особняк дореволюционного почтового ведомства на Почтамтской улице.
Экспозиция
Постоянная экспозиция музея разделена на тематические разделы, посвящённые различным религиям и культурным традициям.
В залах представлены иконы, скульптуры, ритуальные предметы, книги, одежда, ювелирные украшения и другие артефакты. Особое внимание уделяется эволюции религиозных идей и их влиянию на культуру.
Одна из постоянных выставок — «Религии древнего мира». Она посвящена верованиям Месопотамии, Древнего Египта, минойского Крита, Древней Греции и Рима. Каждый раздел экспозиции посвящён отдельной цивилизации.
Юбилейные выставки 2026 года
В честь 95-летия музея запланированы два масштабных проекта:
«Место, где богам не тесно». Выставка расскажет о процессе формирования коллекции, работе хранителей и представит новые экспонаты, поступившие в музей в последние десятилетия. Название отсылает к девизу учреждения.
«Испания в огне». Проект приурочен к 90-летию начала Гражданской войны в Испании. Он покажет, как это событие освещалось в СССР, и расскажет о сотруднице музея Фаине Красновец, которая участвовала в боях в Мадриде в 1936 году.
Режим работы и билеты
Музей открыт ежедневно, кроме среды.
Часы работы:
- четверг — понедельник: вход с 10:00 до 18:00, постоянная экспозиция — с 10:00 до 17:30, кассы — с 10:00 до 17:00;
- вторник: вход с 13:00 до 21:00, кассы — с 13:00 до 20:00.
Стоимость билетов в 2026 году:
- взрослые (граждане РФ и стран ЕАЭС) — 400 рублей;
- пенсионеры — 250 рублей;
- школьники до 18 лет — 150 рублей;
- дети до 7 лет — бесплатно.