Где в Санкт-Петербурге находится Музей религии?

Государственный музей истории религии, который в 2026 году отмечает 95-летний юбилей, в Санкт-Петербурге находится по адресу Почтамтская улица, 14. Это единственный в России музей, посвящённый истории мировых вероучений, где собраны экспонаты, отражающие эволюцию христианства, ислама, буддизма и других религий. Его коллекция насчитывает около 200 тысяч предметов — от древних артефактов до современных произведений искусства.

История музея

Музей был основан в 1932 году по инициативе антрополога и историка религии В. Г. Богораза-Тана. В отличие от других антирелигиозных музеев того времени, он создавался как научное учреждение для изучения религии как культурно-исторического феномена. В основу коллекции легли экспонаты из Кунсткамеры, Эрмитажа, Русского музея и Библиотеки Академии наук.

До 2000 года музей располагался в Казанском соборе, а затем переехал в особняк дореволюционного почтового ведомства на Почтамтской улице.

Экспозиция

Постоянная экспозиция музея разделена на тематические разделы, посвящённые различным религиям и культурным традициям.

В залах представлены иконы, скульптуры, ритуальные предметы, книги, одежда, ювелирные украшения и другие артефакты. Особое внимание уделяется эволюции религиозных идей и их влиянию на культуру.

Одна из постоянных выставок — «Религии древнего мира». Она посвящена верованиям Месопотамии, Древнего Египта, минойского Крита, Древней Греции и Рима. Каждый раздел экспозиции посвящён отдельной цивилизации.

Юбилейные выставки 2026 года

В честь 95-летия музея запланированы два масштабных проекта:

«Место, где богам не тесно». Выставка расскажет о процессе формирования коллекции, работе хранителей и представит новые экспонаты, поступившие в музей в последние десятилетия. Название отсылает к девизу учреждения.

«Испания в огне». Проект приурочен к 90-летию начала Гражданской войны в Испании. Он покажет, как это событие освещалось в СССР, и расскажет о сотруднице музея Фаине Красновец, которая участвовала в боях в Мадриде в 1936 году.

Режим работы и билеты

Музей открыт ежедневно, кроме среды.

Часы работы:

четверг — понедельник: вход с 10:00 до 18:00, постоянная экспозиция — с 10:00 до 17:30, кассы — с 10:00 до 17:00;

вторник: вход с 13:00 до 21:00, кассы — с 13:00 до 20:00.

Стоимость билетов в 2026 году: