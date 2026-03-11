На какой станции Петербургского метро находится Новая Голландия?

Опубликовано: 11 марта 2026 13:55
 Проверено редакцией
метро, станция
На какой станции Петербургского метро находится Новая Голландия?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Ближе всего к острову Новая Голландия нахолится станция метро «Адмиралтейская».

Ближайшая к острову Новая Голландия станция метро — «Адмиралтейская». Расстояние от неё до культурного пространства составляет примерно 1,9 км.

Чтобы добраться до Новой Голландии от «Адмиралтейской», нужно пройти по улице Малая Морская до Исаакиевского собора, затем свернуть на Конногвардейский бульвар и идти прямо до набережной Адмиралтейского канала. Пешая прогулка займёт около 30–40 минут.

Также рядом с Новой Голландией расположены станции метро:

  • «Василеостровская» — примерно в 2 км;
  • «Сенная площадь» — примерно в 2,4 км;
  • «Невский проспект» — примерно в 2,7 км.

Как добраться общественным транспортом

Помимо метро, до Новой Голландии удобно доехать:

  • На автобусе. Ближайшие остановки: «Площадь Труда» (автобусы № 6, 7, 22, 27, 100, 262) и «Адмиралтейский проспект» (№ 3, 22, 27). От них до входа в парк — 15–20 минут пешком.
  • На трамвае. Остановка «Площадь Труда»: трамвай № 3.
  • На такси. Выходить лучше у арки Новой Голландии на набережной Адмиралтейского канала.
  • На велосипеде или самокате. В тёплое время года это один из самых удобных вариантов: рядом есть пункты проката велосипедов и электросамокатов. По набережным и тротуарам легко доехать от станций метро «Адмиралтейская» или «Василеостровская».

Часы работы

Территория острова открыта ежедневно с 09:00 до 23:00 (в зимний период — до 22:00).

Вход бесплатный. Отдельные мероприятия, выставки и занятия в павильонах могут требовать покупки билета.

