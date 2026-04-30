Не только в Петербург и Москву: куда нас умчат новые российские поезда со скоростью 400 км/ч

Сейчас ведется строительство первой в России ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

Мы привыкли, что поездка на поезде — это долгие часы под стук колес, чай в подстаканниках и неспешные разговоры. Но скоро всё изменится.

Глава РЖД Олег Белозёров анонсировал масштабное расширение сети высокоскоростных магистралей (ВСМ), сообщает ТАСС.

Рассказываем, куда можно будет «долететь» на поезде и когда это случится.

Куда проложат новые рельсы?

К уже строящейся линии между Москвой и Питером добавятся еще четыре огромных направления. Сеть дорог свяжет столицу с крупнейшими городами:

На восток: Москва — Казань — Екатеринбург. На юг: Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер. В Подмосковье: Москва — Рязань. К соседям: Международная трасса Москва — Минск.

Эти дороги пройдут там, где живет почти 80% населения нашей страны. По сути, Центральная Россия, Урал и Юг станут ближе друг к другу в несколько раз.

Первая на очереди: из Москвы в Питер за 2 часа

Самый близкий к реализации проект — это ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Ее строят по поручению президента, и работы уже идут.

Срок: Поезда должны пойти в 2028 году.

Поезда должны пойти в 2028 году. Скорость: Время в пути сократится до 2 часов 15 минут . Сейчас даже самый быстрый «Сапсан» идет почти 4 часа.

Масштаб: Трасса длиной 700 км свяжет сразу шесть регионов.

На чем поедем?

Это не будут привычные нам вагоны. Для ВСМ в России сейчас разрабатывают полностью отечественный поезд.