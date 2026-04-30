Не только в Петербург и Москву: куда нас умчат новые российские поезда со скоростью 400 км/ч

Мы привыкли, что поездка на поезде — это долгие часы под стук колес, чай в подстаканниках и неспешные разговоры. Но скоро всё изменится.
Глава РЖД Олег Белозёров анонсировал масштабное расширение сети высокоскоростных магистралей (ВСМ), сообщает ТАСС.
Рассказываем, куда можно будет «долететь» на поезде и когда это случится.
Куда проложат новые рельсы?
К уже строящейся линии между Москвой и Питером добавятся еще четыре огромных направления. Сеть дорог свяжет столицу с крупнейшими городами:
- На восток: Москва — Казань — Екатеринбург.
- На юг: Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер.
- В Подмосковье: Москва — Рязань.
- К соседям: Международная трасса Москва — Минск.
Эти дороги пройдут там, где живет почти 80% населения нашей страны. По сути, Центральная Россия, Урал и Юг станут ближе друг к другу в несколько раз.
Первая на очереди: из Москвы в Питер за 2 часа
Самый близкий к реализации проект — это ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Ее строят по поручению президента, и работы уже идут.
- Срок: Поезда должны пойти в 2028 году.
- Скорость: Время в пути сократится до 2 часов 15 минут. Сейчас даже самый быстрый «Сапсан» идет почти 4 часа.
- Масштаб: Трасса длиной 700 км свяжет сразу шесть регионов.
На чем поедем?
Это не будут привычные нам вагоны. Для ВСМ в России сейчас разрабатывают полностью отечественный поезд.
- Он сможет разгоняться до 400 км/ч, а крейсерская скорость составит около 360 км/ч.
- Собирать составы будут на заводе «Уральские локомотивы».
- Первые два опытных образца должны быть готовы к 2028 году.