Этот салат из 4 ингредиентов съедают раньше оливье: без варки и сложных продуктов

Всего несколько доступных ингредиентов, которые легко найти в любом магазине, превращаются в яркое и аппетитное блюдо. Этот салат одинаково хорошо подходит и для повседневного меню, и для праздничного стола.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Рецепты от мамули".
Ингредиенты:
- плавленый сырок — 1 шт.,
- яйца — 2 шт.,
- крабовые палочки — 200 г,
- морковь по-корейски — 150 г,
- майонез — 2 ст. л.,
- чеснок — по желанию.
Приготовление
Плавленый сырок предварительно немного подмораживаю, чтобы его было удобнее натирать. Натираю сырок на крупной тёрке сразу в салатник.
Яйца отвариваю вкрутую, охлаждаю и очищаю. Натираю их на крупной тёрке или нарезаю небольшими кубиками.
Крабовые палочки разбираю на волокна или нарезаю тонкой соломкой. Морковь по-корейски слегка измельчаю ножом или кухонными ножницами, чтобы длинные полоски было удобнее есть.
Добавляю морковь к остальным ингредиентам. По желанию кладу немного пропущенного через пресс чеснока.
Заправляю салат майонезом. Тщательно перемешиваю до однородности и сразу подаю к столу.
Примерное время приготовления: 10 минут.
Личный опыт
Вместо корейской морковки можно натереть на тёрке обычную морковь. Так тоже получается очень вкусно.
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