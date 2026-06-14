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Этот салат из 4 ингредиентов съедают раньше оливье: без варки и сложных продуктов

Опубликовано: 14 июня 2026 17:37
 Проверено редакцией
Этот салат из 4 ингредиентов съедают раньше оливье: без варки и сложных продуктов
Этот салат из 4 ингредиентов съедают раньше оливье: без варки и сложных продуктов
Городовой ру
Быстрый и вкусный салат без лишних хлопот.

Всего несколько доступных ингредиентов, которые легко найти в любом магазине, превращаются в яркое и аппетитное блюдо. Этот салат одинаково хорошо подходит и для повседневного меню, и для праздничного стола.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Рецепты от мамули".

Ингредиенты:

  • плавленый сырок — 1 шт.,
  • яйца — 2 шт.,
  • крабовые палочки — 200 г,
  • морковь по-корейски — 150 г,
  • майонез — 2 ст. л.,
  • чеснок — по желанию.

Приготовление

Плавленый сырок предварительно немного подмораживаю, чтобы его было удобнее натирать. Натираю сырок на крупной тёрке сразу в салатник.

Этот салат из 4 ингредиентов съедают раньше оливье: без варки и сложных продуктов - image 1
Этот салат из 4 ингредиентов съедают раньше оливье: без варки и сложных продуктов - image 1

Яйца отвариваю вкрутую, охлаждаю и очищаю. Натираю их на крупной тёрке или нарезаю небольшими кубиками.

Крабовые палочки разбираю на волокна или нарезаю тонкой соломкой. Морковь по-корейски слегка измельчаю ножом или кухонными ножницами, чтобы длинные полоски было удобнее есть.

Добавляю морковь к остальным ингредиентам. По желанию кладу немного пропущенного через пресс чеснока.

Заправляю салат майонезом. Тщательно перемешиваю до однородности и сразу подаю к столу.

Примерное время приготовления: 10 минут.

Личный опыт

Вместо корейской морковки можно натереть на тёрке обычную морковь. Так тоже получается очень вкусно.

Ранее мы писали о том, как приготовить яичные блинчики с красной рыбой.

Автор:
Александр Асташкин
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