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Намного вкуснее бутербродов с красной рыбой: яичные блинчики — лучшая праздничная закуска

Опубликовано: 14 июня 2026 06:05
 Проверено редакцией
Намного вкуснее бутербродов с красной рыбой: яичные блинчики — лучшая праздничная закуска
Намного вкуснее бутербродов с красной рыбой: яичные блинчики — лучшая праздничная закуска
Городовой ру
Когда хочется приготовить красивую закуску без теста, муки и долгой возни на кухне, этот рецепт выручает.

Тонкие яичные блинчики получаются нежными и эластичными, а начинка из творожного сыра, слабосолёной красной рыбы и авокадо делает закуску по-настоящему праздничной.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".

Ингредиенты:

  • яйца — 6 шт.,
  • творожный сыр — 130-150 г,
  • слабосолёная красная рыба — 100 г,
  • авокадо — 1 шт.

Приготовление

Яйца разбиваю в миску и слегка взбиваю вилкой до однородности. Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла.

Из яичной смеси выпекаю тонкие блинчики с двух сторон до лёгкой золотистости. Готовые блинчики полностью остужаю.

Каждый блинчик смазываю тонким слоем творожного сыра. Красную рыбу нарезаю тонкими полосками.

Намного вкуснее бутербродов с красной рыбой: яичные блинчики — лучшая праздничная закуска - image 1
Намного вкуснее бутербродов с красной рыбой: яичные блинчики — лучшая праздничная закуска - image 1

Авокадо очищаю и нарезаю небольшими ломтиками. Важно выбирать спелый плод, который держит форму и не превращается в пюре.

На одну половину блинчика выкладываю полоски рыбы и кусочки авокадо. Сворачиваю всё в плотный рулет.

Каждый рулет заворачиваю в пищевую плёнку и убираю в холодильник примерно на час. Если времени мало, можно отправить закуску в морозильную камеру на 20 минут.

Охлаждённые рулеты нарезаю острым ножом на аккуратные порционные кусочки. Выкладываю рулетики на блюдо и по желанию украшаю листьями салата или свежей зеленью.

Примерное время приготовления: 20 минут

Личный опыт

Иногда вместо авокадо я использую свежий огурец, а для разнообразия готовлю начинку с куриной печенью, зеленью или сливочным сыром.

Ранее мы писали о том, как приготовить пикантную закуску из кабачков.

Автор:
Александр Асташкин
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