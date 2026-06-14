Намного вкуснее бутербродов с красной рыбой: яичные блинчики — лучшая праздничная закуска

Тонкие яичные блинчики получаются нежными и эластичными, а начинка из творожного сыра, слабосолёной красной рыбы и авокадо делает закуску по-настоящему праздничной.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".
Ингредиенты:
- яйца — 6 шт.,
- творожный сыр — 130-150 г,
- слабосолёная красная рыба — 100 г,
- авокадо — 1 шт.
Приготовление
Яйца разбиваю в миску и слегка взбиваю вилкой до однородности. Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла.
Из яичной смеси выпекаю тонкие блинчики с двух сторон до лёгкой золотистости. Готовые блинчики полностью остужаю.
Каждый блинчик смазываю тонким слоем творожного сыра. Красную рыбу нарезаю тонкими полосками.
Авокадо очищаю и нарезаю небольшими ломтиками. Важно выбирать спелый плод, который держит форму и не превращается в пюре.
На одну половину блинчика выкладываю полоски рыбы и кусочки авокадо. Сворачиваю всё в плотный рулет.
Каждый рулет заворачиваю в пищевую плёнку и убираю в холодильник примерно на час. Если времени мало, можно отправить закуску в морозильную камеру на 20 минут.
Охлаждённые рулеты нарезаю острым ножом на аккуратные порционные кусочки. Выкладываю рулетики на блюдо и по желанию украшаю листьями салата или свежей зеленью.
Примерное время приготовления: 20 минут
Личный опыт
Иногда вместо авокадо я использую свежий огурец, а для разнообразия готовлю начинку с куриной печенью, зеленью или сливочным сыром.
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