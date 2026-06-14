Не только грязевые вулканы: названы уникальные локации Азербайджана - туристы останутся под впечатлением

Азербайджан пользуется популярностью у туристов, так как здесь можно не только хорошо отдохнуть, но и посмотреть уникальные достопримечательности. Они способны впечатлить даже бывалых туристов.
Грязевые вулканы
Рядом с Баку находится самая высокая концентрация грязевых вулканов в мире, из-за чего сюда стоит отправляться в первую очередь. Здесь можно увидеть, как из земли выходит грязь с пузырями и бульканьем. Вулканы возникли тут из-за движения тектонических плит. В некоторых местах из земли даже вырывается пламя.
За осмотр вулканов не нужно платить, так как проход к ним является бесплатным.
Розовое озеро Масазыр
В 15 км от Баку находится озеро Масазыр, которое содержит колоссальное количество соли. Если в воду опустить ноги, то они сразу начнут покрываться кристаллами. Место привлекает любителей фотографироваться.
Гобустанский заповедник
“В Гобустанском заповеднике древняя история Азербайджана оживает в виде доисторических наскальных рисунков и «поющих» камней, признанных объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Невероятная коллекция из шести тысяч древних петроглифов вдохновенно создавалась пращурами 40 тысяч лет тому назад”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.
Уникальный заповедник находится в 60 км от Баку между горами Беюкдаш, Кичикдаш и Джынгырдаг.
Опыт автора
“При посещении Баку я заглянула на грязевые вулканы. Здесь царит необычная атмосфера, поэтому хочется находиться тут длительное время. Сюда приезжают туристы, но их мало, поэтому вам никто не будет мешать”, - рассказала Полина Аксенова.
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