Заливаю стакан уксуса на ночь — и утром вековой панцирь грязи отслаивается, унитаз сияет, как в бизнес-классе

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Липкий жирный налёт на кухне исчезает за 5 минут: смешиваю 2 ложки с жидким мылом — и шкафы сияют, без соды и уксуса

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Берите соду, йод или уксус: вот как в домашних условиях проверить, натуральное ли вы купили молоко

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Лоток стиральной машины сияет — паста из перекиси, соды и мыла за 30 минут удаляет налёт и не портит детали

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1 стакан уксуса в унитаз на ночь — и утром даже вековая грязь смывается без усилий, чистота как в отеле

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Перестала тереть унитаз часами: салфетки с белизной на 10 минут — и налёт исчезает сам, без усилий и ёршика

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