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Любовь важнее словаря: Александр Беглов рассказал о своем отношении к альтернативному названию Петербурга

Опубликовано: 2 августа 2026 14:33
 Проверено редакцией
Любовь важнее словаря: Александр Беглов рассказал о своем отношении к альтернативному названию Петербурга
Любовь важнее словаря: Александр Беглов рассказал о своем отношении к альтернативному названию Петербурга
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Глава города отметил, что важнее всего любовь к городу. 

Спор о том, как правильно называть город на Неве, идет уже десятилетиями. Для кого-то «Питер» звучит слишком фамильярно и даже грубо. Другие же видят в этом названии особую теплоту и близость.

Губернатор Александр Беглов недавно высказал простую мысль: не так важно, какое слово вы выбираете. Главное — это искренняя любовь к городу, передает его слова ТАСС.

Если ты знаешь его историю и бережешь его, то можешь называть как угодно.

Откуда взялся «Питер»?

Интересный факт: слово «Питер» — это вовсе не современный сленг. Оно появилось почти сразу после основания города. Сам Петр I часто подписывался на голландский манер — «Питер».

В XVIII и XIX веках так называли город простые люди, купцы и даже поэты. Это было «народное» имя, которое сокращало длинное и официальное «Санкт-Петербург».

Так что, называя город Питером, вы просто продолжаете старую добрую традицию.

Главное — это отношение

Можно бесконечно спорить о правильном произношении и ударениях. Но город — это не просто буквы на карте. Это дома, улицы и люди.

Если человек мусорит в парадной или не знает, кто построил Зимний дворец, то даже самое вежливое «Санкт-Петербург» не сделает его культурным жителем.

А если в сердце живет любовь к этим туманам и каналам, то и «Питер» звучит гордо.

Итог прост: знайте историю, любите свой дом и не бойтесь называть его так, как чувствуете. Смыслы важнее слов.

Ранее «Городовой» рассказывал, Почему Санкт-Петербург сокращенно называют Питер, а не Петер.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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