В гости к ангелу и Кутузову: как подняться на восточное крыло Казанского собора

Смотровая площадка у собора невысокая.

Многие привыкли гулять рядом с Казанским собором, но не все знают, что на него можно подняться. Площадка открылась весной 2022 года. Она находится в восточной части колоннады.

Панорам на 360 градусов здесь нет, но вид на Невский проспект открывается очень уютный.

Как попасть и сколько стоит

Как рпссказал "Городовому" Иерей Андрей Владимирович Постернак, просто так зайти «с улицы» на крышу не получится. Нужно идти в экскурсионное бюро самого собора.

Группы: подъем только с гидом. Вам не просто покажут виды, но и немного расскажут об архитектуре.

подъем только с гидом. Вам не просто покажут виды, но и немного расскажут об архитектуре. Цена: билет стоит около 350 рублей.

билет стоит около 350 рублей. Время: подняться можно ежедневно в светлое время суток.

Что вы увидите сверху

Площадка расположена невысоко, зато все детали как на ладони. Главный «хит» здесь — Дом Зингера. Он стоит прямо напротив, и отсюда можно во всех подробностях рассмотреть его знаменитый стеклянный глобус.

Что еще попадет в кадр:

Спас на Крови. Его разноцветные купола видны сразу за крышей Дома Зингера. Невский проспект. Можно понаблюдать за бесконечной суетой и движением машин. Канал Грибоедова и Малая Конюшенная. Хорошо просматривается перспектива улиц. Сквер и памятники. Прямо под вами окажутся фигуры Кутузова и Барклая-де-Толли.

Если у вас отличное зрение (или хороший зум на телефоне), попробуйте отыскать ангела на Александровской колонне. Он виден вдалеке, со стороны Дворцовой площади.

Не забудьте про храм

После спуска обязательно загляните в сам собор. Вход туда свободный и бесплатный для всех.

"В нём главной святыней является Казанская икона Божией Матери, которая находится слева от главного алтаря. К ней все паломники обычно прикладываются, когда приходят в собор. Кроме того, в этом же соборе находится могила Михаила Илларионовича Кутузова, нашего знаменитого полководца, победителя Наполеона в войне 1812 года. Это одна из главных достопримечательностей Казанского собора", - отмечает отец Андрей.

Короткий совет

Одевайтесь теплее. Даже если внизу штиль, на колоннаде со стороны Невского проспекта почти всегда дует прохладный ветер.

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