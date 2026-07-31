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Скандинавский гость и «жёлтая» ночь: Петербург встретит 1 августа под раскаты грома и шум ливней

Опубликовано: 31 июля 2026 13:29
 Проверено редакцией
Скандинавский гость и «жёлтая» ночь: Петербург встретит 1 августа под раскаты грома и шум ливней
Скандинавский гость и «жёлтая» ночь: Петербург встретит 1 августа под раскаты грома и шум ливней
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
В ночь на 1 августа в Петербурге пройдет атмосферный фронт с дождями и грозами.

Погода в Петербурге снова капризничает. В городе объявили «жёлтый» уровень опасности. Это значит, что стихия может доставить неудобств, так что лучше заранее спланировать свои дела.

Когда ждать непогоду?

Основной удар стихии придётся на ночь. Синоптики предупреждают: лить начнёт с 21:00 (31 июля). Официальное предупреждение действует до 09:00 (1 августа), сообщили в Смольном.

Но не спешите убирать зонты утром. Риск, что где-то над городом внезапно прогремит гроза, сохранится до самого вечера четверга.

Что именно произойдёт?

К нам движется мощный атмосферный фронт со стороны Балтики и Скандинавии. Петербуржцев ждёт целый «набор»:

  • Сильные дожди и внезапные ливни.
  • Грозы с раскатами грома.
  • Кое-где возможен даже град.
  • Порывистый ветер, который усилится во время грозы.

Советы для водителей и пешеходов

В Смольном уже попросили горожан быть предельно осторожными. На дорогах в такую погоду видимость падает, а тормозной путь увеличивается.

  • Водителям: держите дистанцию и не паркуйтесь под деревьями или шаткими конструкциями.
  • Пешеходам: обходите стороной рекламные щиты и не прячьтесь от дождя под старыми тополями.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему после +29° в Петербург ворвутся ливни.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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