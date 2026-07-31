Скандинавский гость и «жёлтая» ночь: Петербург встретит 1 августа под раскаты грома и шум ливней

Погода в Петербурге снова капризничает. В городе объявили «жёлтый» уровень опасности. Это значит, что стихия может доставить неудобств, так что лучше заранее спланировать свои дела.
Когда ждать непогоду?
Основной удар стихии придётся на ночь. Синоптики предупреждают: лить начнёт с 21:00 (31 июля). Официальное предупреждение действует до 09:00 (1 августа), сообщили в Смольном.
Но не спешите убирать зонты утром. Риск, что где-то над городом внезапно прогремит гроза, сохранится до самого вечера четверга.
Что именно произойдёт?
К нам движется мощный атмосферный фронт со стороны Балтики и Скандинавии. Петербуржцев ждёт целый «набор»:
- Сильные дожди и внезапные ливни.
- Грозы с раскатами грома.
- Кое-где возможен даже град.
- Порывистый ветер, который усилится во время грозы.
Советы для водителей и пешеходов
В Смольном уже попросили горожан быть предельно осторожными. На дорогах в такую погоду видимость падает, а тормозной путь увеличивается.
- Водителям: держите дистанцию и не паркуйтесь под деревьями или шаткими конструкциями.
- Пешеходам: обходите стороной рекламные щиты и не прячьтесь от дождя под старыми тополями.
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