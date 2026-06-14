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Зонт далеко не убирайте: синоптик рассказал, какой будет следующая неделя в Петербурге

Опубликовано: 14 июня 2026 15:52
 Проверено редакцией
Зонт далеко не убирайте: синоптик рассказал, какой будет следующая неделя в Петербурге
Зонт далеко не убирайте: синоптик рассказал, какой будет следующая неделя в Петербурге
Городовой ру
Петербург продолжает рабочую неделю дождями. 

На Петербург влияет огромный циклон со стороны Ботнического залива. Шторма не будет, но небо переменчивое: то солнце, то тучи. В Ленинградской области возможны грозы.

Температура: тепло, но влажно

В самом городе сегодня комфортные +20…+22°, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. В области местами будет чуть теплее — до +23°.

Ветер дует с юго-востока, он не сильный, так что гулять будет приятно. Главное — не забудьте зонт, он может пригодиться в любой момент.

Давление падает

Атмосферное давление сейчас ниже нормы — около 751 мм рт. ст. И оно продолжает падать. Если вы чувствуете легкую сонливость или тяжесть в голове, знайте: это проделки циклона.

А что завтра?

Понедельник мало чем отличится от воскресенья. Ночью будет свежо, около +11…+13°. Днем воздух снова прогреется до +22°. Нас снова ждут короткие дожди и, скорее всего, грозы.

Рабочая неделя начнется с типичного петербургского «акварельного» неба.

Совет: Одевайтесь «слоями». Солнце сейчас активное, но как только набежит туча с дождем, станет заметно прохладнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге обещали подтопления.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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