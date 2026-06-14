Зонт далеко не убирайте: синоптик рассказал, какой будет следующая неделя в Петербурге

На Петербург влияет огромный циклон со стороны Ботнического залива. Шторма не будет, но небо переменчивое: то солнце, то тучи. В Ленинградской области возможны грозы.
Температура: тепло, но влажно
В самом городе сегодня комфортные +20…+22°, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. В области местами будет чуть теплее — до +23°.
Ветер дует с юго-востока, он не сильный, так что гулять будет приятно. Главное — не забудьте зонт, он может пригодиться в любой момент.
Давление падает
Атмосферное давление сейчас ниже нормы — около 751 мм рт. ст. И оно продолжает падать. Если вы чувствуете легкую сонливость или тяжесть в голове, знайте: это проделки циклона.
А что завтра?
Понедельник мало чем отличится от воскресенья. Ночью будет свежо, около +11…+13°. Днем воздух снова прогреется до +22°. Нас снова ждут короткие дожди и, скорее всего, грозы.
Рабочая неделя начнется с типичного петербургского «акварельного» неба.
Совет: Одевайтесь «слоями». Солнце сейчас активное, но как только набежит туча с дождем, станет заметно прохладнее.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге обещали подтопления.