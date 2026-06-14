От Эрмитажа до AR-улиц Тихвина: почему Петербург стал трамплином для путешествий по «Серебряному ожерелью»

«Проекту «Серебряное ожерелье России» в следующем году исполнится 15 лет.

Многие слышали про «Золотое кольцо», но сейчас в России набирает обороты другой крутой маршрут — «Серебряное ожерелье».

Это 11 регионов нашего Севера: от Пскова до Мурманска. Здесь нет суеты мегаполисов, зато есть тишина, древние стены и невероятные закаты.

Зачем городам звание «столицы»

Несколько лет назад организаторы придумали фишку: каждый год выбирать одну «столицу» маршрута. Это должен быть небольшой город с богатой историей, который туристы раньше незаслуженно объезжали стороной.

Статус столицы — это не просто красивая табличка. Это реальный шанс получить деньги на ремонт дорог, новые парки и реставрацию церквей, сообщает Ассоциация туроператоров.

Рекордсмены: Сольвычегодск и Тихвин

Результаты впечатляют. Например, в Сольвычегодске (Архангельская область) после получения статуса поток туристов вырос аж в 8 раз!

Раньше это было место «для своих», а теперь туда едут смотреть на наследие купцов Строгановых и уникальную сольвычегодскую эмаль.

В Тихвине ситуация еще интереснее. Раньше туда ездили в основном паломники — поклониться знаменитой иконе в монастыре. Сейчас обычных туристов стало столько же, сколько и верующих.

В городе открыли современный инфоцентр, поставили арт-объекты и привели в порядок улицы. Скоро там даже построят большой отель известной сети Cosmos — значит, бизнес верит в это место.

Что смотреть в новых точках притяжения

Каждый город из списка — это своя атмосфера:

Старая Ладога: её называют первой столицей Руси. Здесь можно почувствовать дух эпохи викингов.

её называют первой столицей Руси. Здесь можно почувствовать дух эпохи викингов. Старая Русса: город Достоевского и целебных минеральных источников.

город Достоевского и целебных минеральных источников. Кириллов: следующая столица маршрута (в 2025 году).

Интересный факт: В Кириллове находится Кирилло-Белозерский монастырь — это гигантская крепость, которая в свое время была одной из самых богатых и больших в Европе.

А рядом — Ферапонтово, где сохранились уникальные фрески Дионисия, включенные в список ЮНЕСКО.

Как добраться и на чем ехать

Главным узлом маршрута остается Санкт-Петербург. План простой: прилетаете в Северную столицу, гуляете пару дней и едете дальше в область или соседние регионы.

Сейчас по Северо-Западу очень удобно путешествовать на «Ласточках». Скоростные поезда уже связали многие точки маршрута.

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