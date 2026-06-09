Стеклянные спирали и пробки на дорогах: нужны ли Петербургу новые небоскребы

Эксперт рассказал, испортят ли новые башни в Лахте исторический вид.

Архитектурное бюро Kettle Collective опубликовало рендеры будущих высоток у «Лахта Центра». Пока это только проекты, но масштаб уже поражает.

Если всё задуманное воплотят в жизнь, побережье Финского залива превратится в настоящий футуристический лес из стекла и стали.

Что именно хотят построить?

Рядом с уже знакомой нам «кукурузиной» планируют возвести ещё две башни: «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3».

«Лахта 2» обещает стать вторым по высоте зданием в мире (703 метра!). Она будет выглядеть как спираль, уходящая в облака.

обещает стать вторым по высоте зданием в мире (703 метра!). Она будет выглядеть как спираль, уходящая в облака. «Лахта 3» будет пониже (555 метров), но с очень сложным дизайном — её называют «вертикальным городом-садом» с обилием зелени и общественных пространств.

Авторы идеи говорят, что здания будут «общаться» друг с другом и с историческими шпилями Петербурга. Звучит красиво, но на деле это будет выглядеть как три огромных титана на фоне низкого питерского неба.

Зачем это городу?

Разработчики уверяют: это не просто «стройка ради стройки». У них есть четкая концепция — полицентричный город. Идея в том, чтобы перетянуть бизнес и активность из тесного исторического центра на окраину.

В Лахте уже есть дороги и инженерные сети. Новые башни должны превратить этот район в полноценный деловой хаб. Это поможет спасти старые улицы от лишних машин и бесконечных офисов.

Почему не все этому рады?

Как только картинки появились в сети, начались жаркие споры. И аргументы «против» звучат весомо:

Вид на город. Небоскрёбы такой высоты видно почти из любой точки города. Многие считают, что они ломают привычный петербургский пейзаж. Пробки. Башня — это тысячи сотрудников. Даже с новой развязкой район может просто «встать» в бесконечных заторах.

Основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов Даниил Воронин поделился своим мнением с "Городовым" по поводу строительства небоскребов.

"Лучше построить там современный бизнес-центр красивый, с красивой архитектурой. Башня по сути создала точку притяжения, и многие туда едут, фотографируются. Соответственно, башня никак не освободила город от пробок", - говорит автор Тelegram-канала «Вороньи мысли».

Вопрос еще и в том: нужно ли нам три таких гиганта? С одной стороны, это прогресс и статус самого высокого города Европы.

С другой — поиск компромисса между современными амбициями и сохранением духа старого Петербурга всё ещё продолжается.

"Башня уже отчасти попадает в общие виды Петербурга. Тут сложный баланс между сохранением исторического наследия и городским развитием. Поэтому компромиссом могло бы быть как раз-таки решение не строительство небоскрёбов, а просто красивое, высокое здание, не самое высокое в Европе", - говорит эксперт.

Пока проекты находятся «на бумаге», у города есть время подумать, готов ли он к такому резкому взлету ввысь.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Лахте одобрили стройку необычного конного центра.