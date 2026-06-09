Стеклянные спирали и пробки на дорогах: нужны ли Петербургу новые небоскребы

Архитектурное бюро Kettle Collective опубликовало рендеры будущих высоток у «Лахта Центра». Пока это только проекты, но масштаб уже поражает.
Если всё задуманное воплотят в жизнь, побережье Финского залива превратится в настоящий футуристический лес из стекла и стали.
Что именно хотят построить?
Рядом с уже знакомой нам «кукурузиной» планируют возвести ещё две башни: «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3».
- «Лахта 2» обещает стать вторым по высоте зданием в мире (703 метра!). Она будет выглядеть как спираль, уходящая в облака.
- «Лахта 3» будет пониже (555 метров), но с очень сложным дизайном — её называют «вертикальным городом-садом» с обилием зелени и общественных пространств.
Авторы идеи говорят, что здания будут «общаться» друг с другом и с историческими шпилями Петербурга. Звучит красиво, но на деле это будет выглядеть как три огромных титана на фоне низкого питерского неба.
Зачем это городу?
Разработчики уверяют: это не просто «стройка ради стройки». У них есть четкая концепция — полицентричный город. Идея в том, чтобы перетянуть бизнес и активность из тесного исторического центра на окраину.
В Лахте уже есть дороги и инженерные сети. Новые башни должны превратить этот район в полноценный деловой хаб. Это поможет спасти старые улицы от лишних машин и бесконечных офисов.
Почему не все этому рады?
Как только картинки появились в сети, начались жаркие споры. И аргументы «против» звучат весомо:
- Вид на город. Небоскрёбы такой высоты видно почти из любой точки города. Многие считают, что они ломают привычный петербургский пейзаж.
- Пробки. Башня — это тысячи сотрудников. Даже с новой развязкой район может просто «встать» в бесконечных заторах.
Основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов Даниил Воронин поделился своим мнением с "Городовым" по поводу строительства небоскребов.
"Лучше построить там современный бизнес-центр красивый, с красивой архитектурой. Башня по сути создала точку притяжения, и многие туда едут, фотографируются.
Соответственно, башня никак не освободила город от пробок", - говорит автор Тelegram-канала «Вороньи мысли».
Вопрос еще и в том: нужно ли нам три таких гиганта? С одной стороны, это прогресс и статус самого высокого города Европы.
С другой — поиск компромисса между современными амбициями и сохранением духа старого Петербурга всё ещё продолжается.
"Башня уже отчасти попадает в общие виды Петербурга. Тут сложный баланс между сохранением исторического наследия и городским развитием.
Поэтому компромиссом могло бы быть как раз-таки решение не строительство небоскрёбов, а просто красивое, высокое здание, не самое высокое в Европе", - говорит эксперт.
Пока проекты находятся «на бумаге», у города есть время подумать, готов ли он к такому резкому взлету ввысь.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Лахте одобрили стройку необычного конного центра.