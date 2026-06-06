С собственным музеем и зонами реабилитации: в Лахте одобрили стройку необычного конного центра

В Лахте появится даже музей конного спорта.

В Петербурге станет одним интересным местом больше. Комитет по градостроительству и архитектуре официально разрешил начать проект на Лахтинском проспекте, 100.

Там, неподалеку от знаменитого небоскреба, вырастет современный конно-спортивный комплекс. Это не просто конюшня, а полноценный центр для спорта, здоровья и отдыха.

Из чего будет состоять комплекс?

Проект масштабный. Архитекторы запланировали три основных здания:

Спортивный блок. Здесь будут тренироваться профессионалы и любители. Конная база. Место, где будут жить и отдыхать лошади. Хозяйственный корпус. Всё, что нужно для обслуживания такой сложной техники и быта.

Вокруг зданий обустроят открытые площадки для тренировок и манежи для соревнований.

Не только спорт, но и медицина

Главная «фишка» проекта — упор на оздоровление. В центре планируют развивать реабилитацию с помощью лошадей (иппотерапию).

Это проверенный способ восстановления здоровья, который очень востребован в городе. Для этого создадут специальные зоны, где врачи и тренеры смогут работать с пациентами в комфортных условиях.

Музей и прогулки

Еще одна необычная деталь — собственный музей конного спорта. Это сделает место привлекательным не только для наездников, но и для обычных туристов.

Можно будет приехать всей семьей, посмотреть на лошадей и узнать историю их дружбы с человеком.

Деревья обещают сохранить

Жители соседних домов часто переживают из-за строек, но здесь обещают бережный подход. Участок на Лахтинском, 100 богат зеленью.

Застройщик заявил: проект впишут в ландшафт так, чтобы сохранить уже растущие деревья. Территорию дополнительно благоустроят, сделают дорожки и освещение.

Почему это важно?

Лахта сейчас превращается в новый деловой центр Петербурга. Появление здесь спортивного кластера логично. Рядом уже работает яхт-клуб и Академия тенниса, а новый конный центр дополнит эту зону отдыха.

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