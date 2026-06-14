Готовлю мясо под аппетитной шубкой из овощей: проверенный рецепт для духовки

Мясо под овощной шубой получается невероятно сочным благодаря помидорам и сметане, картофель делает блюдо более сытным, а расплавленный сыр превращает его в настоящий праздничный деликатес.
Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Оксаной Пашко".
Ингредиенты:
- свиная корейка — 1 кг,
- сыр — 200 г,
- сметана — 150 г,
- помидоры — 2-3 шт.,
- варёный картофель — 3-4 шт.,
- репчатый лук — 1-2 шт.,
- сладкая молотая паприка — 2 ч. л.,
- чёрный молотый перец — по вкусу,
- соль — по вкусу.
Приготовление
Свиную корейку нарезаю порционными кусками. Каждый кусочек тщательно отбиваю с двух сторон кухонным молотком.
Подготовленное мясо солю, посыпаю чёрным перцем и сладкой паприкой. Руками равномерно распределяю специи по всей поверхности.
Лук нарезаю тонкими полукольцами. Варёный картофель натираю на крупной тёрке. Помидоры нарезаю тонкими полукружочками.
Сыр также натираю на крупной тёрке. Противень смазываю небольшим количеством масла. Выкладываю подготовленные кусочки мяса в один слой. Каждый кусочек смазываю сметаной.
Сверху распределяю полукольца лука. На лук выкладываю слой тёртого картофеля. Следующим слоем раскладываю ломтики помидоров и слегка подсаливаю их.
Щедро посыпаю всё тёртым сыром. Отправляю противень в разогретую до 180 градусов духовку.
Запекаю примерно 30-35 минут до появления аппетитной золотистой корочки.
Примерное время приготовления: 50 минут
Личный опыт
Я люблю добавлять в шапку нарезанные перчики халапеньо — они придают блюду пикантность.
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