Долгоносик "склеит ласты": готовим надежный раствор для борьбы с вредителем – советы агронома Давыдовой
Долгоносик "склеит ласты": готовим надежный раствор для борьбы с вредителем – советы агронома Давыдовой

Опубликовано: 30 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Как защитить клубнику от долгоносика

Ягодные культуры являются лакомым кусочком для многочисленных насекомых-вредителей. Наиболее серьезную угрозу представляет малинно-земляничный долгоносик.

Взрослые особи и личинки этого вредителя поражают корневую систему, соцветия, завязи, листья и плоды растений. В связи с этим, крайне важной является своевременная и эффективная борьба с насекомым. Агроном Ксения Давыдова рассказала, как без труда одолеть вредителя.

Приготовление средства борьбы

Для уничтожения долгоносика на клубнике рекомендуется приготовить раствор, смешав 2 грамма препарата "Актара" с 10 литрами воды. Полученным средством следует полить растения из расчета 0,5 литра на каждый куст.

Преимущество препарата

"Актара" демонстрирует высокую эффективность в борьбе с широким спектром вредителей, включая жуков, тлю, листоблошек и белокрылок. Защитное действие препарата сохраняется на протяжении 2-3 недель после обработки.

"При наличии на грядках долгоносика, важно сработать на опережение. Благодаря описанному выше методу, вы сохраните кусты клубники и получите отличный урожай ягод", – рассказала агроном.

Ранее мы рассказали, как добиться мощной бутонизации герани при помощи настоя из свеклы.

Автор: Ксения Сафрыгина
