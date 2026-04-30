Долгоносик "склеит ласты": готовим надежный раствор для борьбы с вредителем – советы агронома Давыдовой

Ягодные культуры являются лакомым кусочком для многочисленных насекомых-вредителей. Наиболее серьезную угрозу представляет малинно-земляничный долгоносик.
Взрослые особи и личинки этого вредителя поражают корневую систему, соцветия, завязи, листья и плоды растений. В связи с этим, крайне важной является своевременная и эффективная борьба с насекомым. Агроном Ксения Давыдова рассказала, как без труда одолеть вредителя.
Приготовление средства борьбы
Для уничтожения долгоносика на клубнике рекомендуется приготовить раствор, смешав 2 грамма препарата "Актара" с 10 литрами воды. Полученным средством следует полить растения из расчета 0,5 литра на каждый куст.
Преимущество препарата
"Актара" демонстрирует высокую эффективность в борьбе с широким спектром вредителей, включая жуков, тлю, листоблошек и белокрылок. Защитное действие препарата сохраняется на протяжении 2-3 недель после обработки.
"При наличии на грядках долгоносика, важно сработать на опережение. Благодаря описанному выше методу, вы сохраните кусты клубники и получите отличный урожай ягод", – рассказала агроном.
