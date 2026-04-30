Словно в СССР оказался: какие продукты можно купить на 50 рублей в Беларуси - таких цен больше нигде нет

Беларусь славится не только вкусными продуктами, но и приятными ценами. Ассортимент в магазинах порадует тех, кто ищет местные товары, при этом стоимость на них будет ниже, чем во многих странах. Российский блогер, автор канала "Зоркий" провел эксперимент во время поездки в Минск с семьей. Он смог узнать, сколько продуктов можно приобрести на 50 белорусских рублей.
Обмен денег
Перед походом в супермаркет необходимо обменять деньги, ведь российские рубли здесь не принимают. При наличии карты "Мир" проблем не возникнет, так как банковская система сможет без проблем конвертировать российские деньги в белорусские.
Первое впечатление о ценах
При посещении магазина автор канала отметил, что видеть небольшие стоимости на ценниках весьма непривычно. Если в России банка сметаны обходится в 80 рублей, то на местной кисломолочной продукции можно увидеть уже другие цифры - 2-3 рубля. Со временем к этому получится привыкнуть.
Покупки на 50 рублей:
- Сыр "Ясь Белоус" местного производителя - за 200 г вышло всего 119 российских рублей. Блогер отметил, что таких цен он не видел давно.
- Местные конфеты "Беларусочка" - в переводе на наши деньги сладость обошлась всего в 235 рублей. Конфеты имели высокое качество и вкус.
- Квашеная капуста обошлась в 163 рубля за большую банку. Не произвела впечатления на российского туриста. К капусте был куплен необычный хлеб с кусочками овощей.
- Газировка - здесь можно найти популярные марки напитков, по которым соскучились многие россияне. Стоимость смешная - 88 рублей за литр газировки.
Также были приобретены яйца, черный чай в пакетиках, яблоки, творожные сырки. Вся продуктовая корзина обошлась всего в 50 белорусских рублей (около 1500 российских рублей).
"Нам очень нравилось ходить на белорусские рынки и в магазины. Много интересного можно найти из местного. Покупали сгущенку, масло, сладости, мясные деликатесы. Цены примерно как наши, на местные продукты гораздо ниже, чем у нас", - сообщил источник.
